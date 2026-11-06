Il Volo accende il Natale con il nuovo album Our Christmas e il tour nei palasport

Il Volo torna a emozionare il pubblico con Our Christmas, il nuovo album dedicato alle atmosfere e alle tradizioni del Natale, disponibile da oggi in formato CD e LP White. Il disco, realizzato con una grande orchestra, vede Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto unire le loro voci in un progetto che celebra la magia delle feste, reinterpretando classici senza tempo e brani iconici del repertorio natalizio.

La tracklist include Angels We Heard on High, Amazing Grace, Adeste Fideles, Astro del ciel, Ave Maria (di Schubert e di Gounod), Feliz Navidad, O Holy Night, Little Drummer Boy/Peace On Hearth, I'll Be Home For Christmas, It's Beginning to Look a Lot like Christmas e White Christmas.

I fan potranno rivivere queste emozioni dal vivo durante Il Volo - Christmas Nights, il tour che porterà il trio sui principali palcoscenici italiani per tutto il mese di dicembre. Gli appuntamenti sono fissati il 7 dicembre a Milano (Unipol Forum), il 12 dicembre a Firenze (Nelson Mandela Forum), il 17 dicembre a Roma (Palazzo dello Sport), il 19 dicembre a Torino (Inalpi Arena) e il 20 dicembre a Bologna (Unipol Arena). I biglietti sono disponibili su Ticketone.

A completare l'esperienza natalizia, è disponibile da oggi anche il merchandising ufficiale, comprendente maglione, cappello e calze in tonalità off-white con dettagli burgundy, per vivere pienamente lo spirito delle feste insieme al trio.

Our Christmas unisce le inconfondibili voci de Il Volo alla potenza e all'eleganza della musica sinfonica, dando vita a un album speciale che rievoca emozioni e tradizioni uniche attraverso interpretazioni intense e coinvolgenti. Il progetto è prodotto da Epic Records/Sony Music Italy e rappresenta una nuova tappa nella straordinaria carriera internazionale di Il Volo.