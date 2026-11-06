Modà celebrano 25 anni di carriera con il nuovo singolo Bonnie & Clyde e il tour Altalena 2027

I Modà si preparano a festeggiare i 25 anni di carriera nel 2027 con una serie di importanti novità per i loro fan. Da oggi è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo Bonnie & Clyde, che segna anche l'inizio della collaborazione con Sony Music/Columbia Records e anticipa il prossimo album atteso sempre nel 2027.

Il singolo è accompagnato da un videoclip animato realizzato da Gpool (Paolo Palmeri) e diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis. L'atmosfera evocativa del brano conferma ancora una volta la cifra stilistica di Kekko Silvestre, frontman e autore, capace di trasformare storie d'amore fuori dagli schemi in canzoni indimenticabili, come già accaduto con brani del passato.

Il nuovo capitolo musicale porta i Modà a esplorare temi romantici e anticonvenzionali, in linea con una scrittura personale e ispirata che li ha resi punto di riferimento per il pop rock italiano. La scrittura di Kekko Silvestre, da sempre uno dei tratti più riconoscibili dell'identità della band, continua a sorprendere per la sua capacità di trasformare storie, incontri ed emozioni in canzoni.

Ad aprile 2027 la band tornerà dal vivo con l'attesissimo Altalena Tour, sette date nei principali palasport della penisola: Ancona (10 aprile, PalaPrometeo), Bergamo (13 aprile, Choruslife Arena), Milano (15 aprile, Unipol Forum), Roma (21 aprile, Palazzo dello Sport), Firenze (24 aprile, Nelson Mandela Forum), Montichiari-Brescia (26 aprile, PalaGeorge) e Padova (28 aprile, Kioene Arena). I biglietti sono già in prevendita su Ticketone e presso i canali abituali.

Con una discografia che conta nove album e decine di hit che hanno accompagnato intere generazioni, i Modà si confermano interpreti di canzoni che raccontano relazioni, sentimenti e la vita quotidiana con melodie riconoscibili e testi intensi. La formazione vede Kekko Silvestre alla voce, Diego Arrigoni alla chitarra elettrica, Stefano Forcella al basso, Enrico Zapparoli (chitarra elettrica e acustica), Claudio Dirani alla batteria e Nicola Spanu (chitarra e cori).

I fan più romantici sono dunque chiamati a unirsi alle celebrazioni di una delle band simbolo del pop rock italiano, pronte a regalare nuove emozioni tra musica e live indimenticabili.