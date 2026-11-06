Leone, la forza di un Papa: viaggio in America Latina e storie di rinascita su Canale 5
Spettacolo

Leone, la forza di un Papa: viaggio in America Latina e storie di rinascita su Canale 5

Domenica su Canale 5 la nuova puntata di Leone, la forza di un Papa esplora la missione papale in America Latina, don Benzi e le testimonianze da Medjugorje.

di Valerio Sibille
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Domenica 8 novembre alle 8.45 torna in diretta su Canale 5 il programma Leone, la forza di un Papa, condotto da Dario Maltese e curato dal vaticanista Fabio Marchese Ragona. In studio anche Monica Leofreddi e Rita Dalla Chiesa, per una puntata ricca di contenuti e testimonianze su fede, speranza e rinascita.

Al centro dell'appuntamento ci sarà il viaggio del Papa in America Latina, raccontato attraverso immagini esclusive delle sue prime visite e collegamenti in diretta dall'Uruguay, per seguire passo dopo passo la missione pastorale che sta segnando il pontificato di Leone XIV.

La puntata dedicherà attenzione a personalità che hanno incarnato la forza della fede. Tra queste spicca don Oreste Benzi, conosciuto come "l'angelo delle strade", punto di riferimento costante per il suo impegno a favore dei più fragili e bisognosi. Per don Benzi è attualmente in corso la causa di beatificazione, a conferma dell'impronta lasciata dalla sua opera sul tessuto sociale.

Spazio infine a un approfondimento su Medjugorje, in occasione della nomina del nuovo Visitatore Apostolico da parte del Pontefice. Collegiamenti dalla Bosnia-Erzegovina, racconti di pellegrini e testimonianze di chi ha trovato la forza di cambiare vita, tra cui Matteo Marzotto, daranno voce a storie di speranza e trasformazione. Le storie di rinascita da Medjugorje dimostrano come il pellegrinaggio possa diventare occasione di rinnovamento personale e spirituale.

Leone, la forza di un Papa si conferma così un viaggio televisivo che intreccia l'attualità della Chiesa con le voci di chi sperimenta la fede come motore di cambiamento.

Leone, la forza di un Papa: viaggio in America Latina e storie di rinascita su Canale 5

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