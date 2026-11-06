Leone, la forza di un Papa: viaggio in America Latina e storie di rinascita su Canale 5

Domenica 8 novembre alle 8.45 torna in diretta su Canale 5 il programma Leone, la forza di un Papa, condotto da Dario Maltese e curato dal vaticanista Fabio Marchese Ragona. In studio anche Monica Leofreddi e Rita Dalla Chiesa, per una puntata ricca di contenuti e testimonianze su fede, speranza e rinascita.

Al centro dell'appuntamento ci sarà il viaggio del Papa in America Latina, raccontato attraverso immagini esclusive delle sue prime visite e collegamenti in diretta dall'Uruguay, per seguire passo dopo passo la missione pastorale che sta segnando il pontificato di Leone XIV.

La puntata dedicherà attenzione a personalità che hanno incarnato la forza della fede. Tra queste spicca don Oreste Benzi, conosciuto come "l'angelo delle strade", punto di riferimento costante per il suo impegno a favore dei più fragili e bisognosi. Per don Benzi è attualmente in corso la causa di beatificazione, a conferma dell'impronta lasciata dalla sua opera sul tessuto sociale.

Spazio infine a un approfondimento su Medjugorje, in occasione della nomina del nuovo Visitatore Apostolico da parte del Pontefice. Collegiamenti dalla Bosnia-Erzegovina, racconti di pellegrini e testimonianze di chi ha trovato la forza di cambiare vita, tra cui Matteo Marzotto, daranno voce a storie di speranza e trasformazione. Le storie di rinascita da Medjugorje dimostrano come il pellegrinaggio possa diventare occasione di rinnovamento personale e spirituale.

Leone, la forza di un Papa si conferma così un viaggio televisivo che intreccia l'attualità della Chiesa con le voci di chi sperimenta la fede come motore di cambiamento.