Spice Girls: arriva The Singles Collection in uscita per il 30° anniversario di Spice

Le Spice Girls celebrano il 30° anniversario di Spice con l'attesissima uscita di The Singles Collection, la prima raccolta completa di tutti i singoli pubblicati dalla band britannica, comprese le B-side e registrazioni inedite. Il cofanetto sarà disponibile dal 6 novembre 2026 in due esclusive edizioni limitate: una in vinile colorato 7" e l'altra in CD, ciascuna formata da 14 dischi raffinati e ricchi di materiali per i veri appassionati.

The Singles Collection rappresenta un viaggio unico attraverso l'intramontabile repertorio delle Spice Girls, dalla storica Wannabe a Holler, da Spice Up Your Life a Goodbye, con tutte le copertine originali dei singoli e una confezione di grande impatto visivo, caratterizzata da un effetto bianco olografico lucido arricchito da una lamina nera opaca.

Fra le chicche più attese, entrambi i box conterranno registrazioni inedite dall'archivio della band, tra cui Do You Think About Me, una delle primissime demo del gruppo che viene pubblicata per la prima volta. L'edizione in CD offre inoltre un disco extra contenente quattro demo mai ascoltate prima.

La raccolta in vinile riunisce per la prima volta tutti i singoli delle Spice Girls su dischi 7" di vari colori, abbinando ciascun singolo alla sua originale B-side. In totale, quattordici dischi per quattordici colori, accompagnati dalle copertine originali.

The Singles Collection uscirà il 6 novembre, a trent'anni esatti dall'uscita di Spice, l'album che trasformò cinque ragazze in un fenomeno mondiale e contribuì a fare del Girl Power un movimento culturale. Le Spice Girls hanno ridefinito il successo che un gruppo pop britannico può avere su scala globale, vendendo oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Quel successo è stato senza precedenti fin dall'inizio: hanno raggiunto la vetta delle classifiche in 37 paesi con il singolo di debutto Wannabe e poi con Spice, l'album più venduto di sempre di una girl band. È impossibile immaginare come sarebbe il mondo senza le Spice Girls. Il gruppo pop femminile britannico ha abbattuto barriere culturali, aperto la strada alle donne nella musica pop e dato forza a persone in tutto il mondo. Sono il gruppo femminile di maggior successo della storia: hanno collezionato più singoli al numero uno di chiunque altro e pubblicato album da record, colonna sonora della crescita di un'intera generazione.

A rendere speciale ogni cofanetto, cinque messaggi inediti dalle Spice Girls stesse rivolti direttamente ai fan che hanno accompagnato la band lungo la loro straordinaria carriera. Un'occasione imperdibile per scoprire o riscoprire il mito delle Spice Girls, tra memorabilia e rarità musicali che celebrano un fenomeno pop capace di attraversare le generazioni.