Britney Spears celebra 25 anni di 'Britney' con un'edizione speciale ricca di inediti

Britney Spears festeggia il 25° anniversario dell'album 'Britney' con un'edizione speciale ricca di bonus track e inediti, disponibile in digitale, CD e vinile.

Britney Spears celebra il venticinquesimo anniversario di uno dei suoi album più iconici con un'edizione speciale e ampliata di "Britney (25th Anniversary Edition)". Da oggi è disponibile in digitale, mentre dal 22 gennaio sarà acquistabile anche in formato CD e in doppio vinile blue marble con pink & yellow splatter.

L'opera ripercorre la svolta artistica e personale dell'artista, includendo tutte le hit mondiali del terzo storico album, fra cui "I'm a Slave 4 U", "Overprotected" e "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman". Arricchiscono la nuova edizione dieci bonus track, di cui sei brani inediti pubblicati ora per la prima volta: "Right Now (Taste The Victory)", "She'll Never Be Me", "Am I A Sinner", "When I Say So" e "My Big Secret". Presenti anche due remix: "Overprotected (Darkchild Remix)" e "Boys (feat. Pharrell Williams) (The Co-Ed Remix)".

Per i collezionisti, la versione fisica dell'album offre un packaging esclusivo con fotografie inedite e momenti delle sessioni di registrazione originali.

Pubblicato il 6 novembre 2001, "Britney" ha segnato una tappa fondamentale nella carriera della popstar grazie a una direzione sonora più audace e personale, consacrata dalla certificazione di quattro dischi di platino RIAA. L'album, con brani entrati nella cultura pop mondiale, resta uno dei frangenti più influenti della musica degli anni 2000.

Brittany Spears è riconosciuta come una delle artiste pop di maggior successo di sempre: ha venduto quasi 150 milioni di dischi nel mondo, di cui oltre 70 milioni tra album e singoli solo negli Stati Uniti, stando ai dati Nielsen Music. Cresciuta in Louisiana, Spears è diventata una superstar globale con il brano di debutto "...Baby One More Time", entrato nella storia per le vendite record e la certificazione di 14 volte platino negli USA.

Il recente memoir The Woman in Me, pubblicato nel 2023, ha raccolto enorme successo, vendendo oltre un milione di copie nella prima settimana e conquistando la vetta della classifica dei bestseller del New York Times. L'artista è tornata nelle classifiche musicali internazionali con il duetto con Elton John, "Hold Me Closer", che le ha regalato il suo primo numero uno dopo quasi dieci anni.

Nel corso della carriera Britney Spears ha ricevuto riconoscimenti di prestigio, fra cui sette Billboard Music Awards, un American Music Award, l'MTV Video Vanguard Award 2011 e il Billboard Millennium Award. Ha collezionato sei album debuttanti alla numero uno della Billboard 200 e 34 singoli nella Top 40 della Billboard Hot 100, portando quattro brani direttamente al vertice più alto. Ai Grammy Awards è stata candidata sette volte, vincendo la statuetta per Best Dance Recording nel 2005.

Non solo musica: Spears è considerata una figura di riferimento anche per la sua lotta a favore dell'uguaglianza e del rispetto. Nel 2018 ha ricevuto il GLAAD Vanguard Award per il suo costante supporto alla comunità LGBTQ+ e il suo impegno sociale.

Dopo il successo della residency a Las Vegas con "Piece of Me" e il tour mondiale, Britney continua a essere un'icona della cultura pop, influenzando milioni di persone e restando attiva anche nell'ambito dei profumi, distribuiti oggi in 85 Paesi.

La tracklist dell'edizione speciale ripropone tutti i brani originali dell'album e offre un viaggio esclusivo tra hit indimenticabili e sei inediti, sottolineando ancora una volta l'impatto rivoluzionario che Spears ha avuto e continua ad avere sulla musica internazionale.