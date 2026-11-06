Kid Yugi domina le classifiche con la deluxe 'Anche gli Eroi Muoiono POST MORTEM'

Kid Yugi conquista le classifiche con l'album deluxe 'Anche gli Eroi Muoiono POST MORTEM', primo in tutte le chart e record di vendite fisiche e digitali.

Kid Yugi si conferma protagonista assoluto della scena musicale italiana del 2026. Con un totale di 27 dischi di platino e 21 d'oro, l'artista pugliese è attualmente primo in tutte le classifiche nazionali. La versione deluxe del suo album, Anche gli Eroi Muoiono POST MORTEM, ha raggiunto la vetta della chart generale degli album più venduti della settimana e domina anche la classifica dei formati fisici, dai CD ai vinili fino alle musicassette (FIMI/NIQ). La canzone "Sentire la Musica" si è imposta come il singolo più venduto della settimana, conquistando anche il primo posto su Spotify Italia, Apple Music ed esplodendo in viralità su TikTok.

L'album in versione deluxe, pubblicato da EMI Records Italy / Universal Music Italia, aggiunge cinque tracce inedite che ampliano l'universo narrativo di Kid Yugi. Spiccano collaborazioni di livello come la terza partnership con 18K su "DISOBBEDIRE!" e i feat con nomi di rilievo del panorama pugliese in "Puglia Crime" e Guè in "Il mio posto nel Mondo". Le nuove canzoni affrontano temi forti e personali: dalla resistenza alle regole alla riflessione su amore e musica, fino alla celebrazione della propria terra d'origine.

L'intero progetto è stato anticipato da un originale trailer cinematografico diretto da Alessio Mariano, dove elementi simbolici come una carta Yu-Gi-Oh!, una catena ed un mappamondo vengono estratti durante un'autopsia surreale in perfetto stile Tarantino e Guy Ritchie, collegandosi ai nuovi brani dell'album.

Alla pubblicazione dell'album si affianca un'altra novità: il fumetto originale "Logos". Realizzato insieme a Sergio Bonelli Editore e Thaurus, il volume vede Kid Yugi protagonista in una trama visionaria e ironica dove il potere delle parole condanna o salva interi mondi. Scritto con Mauro Uzzeo e illustrato da un vero dream team del fumetto italiano, rappresenta un omaggio personale dell'artista ai manga, ai fumetti Dylan Dog e agli anime giapponesi, strumenti centrali nel suo percorso creativo.

Il successo di Kid Yugi proseguirà dal vivo con il grande evento "La Resa dei Conti 2027", in programma sabato 19 giugno 2027 alla Fiera Milano Live (Rho), una delle location più ambite. Il concerto segue il tutto esaurito del tour "Anche Gli Eroi Muoiono", che ha segnato il suo esordio nei palasport italiani e sottolinea la crescita esponenziale della sua popolarità.

"Anche gli eroi muoiono" ha battuto ogni record, diventando l'album più venduto di sempre nella settimana di debutto nell'era dello streaming, con tutte le tracce presenti nella Top 20 dei singoli più ascoltati. L'opera analizza confini morali, l'attualità e la figura dell'eroe moderno mettendo a fuoco le fragilità e le ambiguità della società contemporanea, dove il successo è spesso l'unico parametro di valore.



