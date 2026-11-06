SLAYYYTER pubblica il singolo HEY BOYYY: anticipazione del nuovo album

SLAYYYTER torna con HEY BOYYY, il singolo che anticipa l'album WOR$T MAN IN AMERICA in uscita il 4 dicembre. Sonorità pop e videoclip tra Hollywood e Parigi.

SLAYYYTER, una delle popstar internazionali più sorprendenti degli ultimi anni, ha pubblicato oggi il suo nuovo singolo HEY BOYYY. Il brano, atteso con trepidazione dai fan, anticipa l'uscita del prossimo album WOR$T MAN IN AMERICA, previsto per venerdì 4 dicembre. Si tratta di una versione deluxe del suo acclamato terzo disco WOR$T GIRL IN AMERICA, che aveva già consacrato l'artista come una delle voci più originali della nuova scena pop globale.

HEY BOYYY si distingue per una produzione pop avvolgente e un ritornello estremamente coinvolgente, raccontando attraverso musica e testi l'eccitazione e l'emozione che accompagnano la nascita di una nuova intesa tra due persone. Il brano cresce progressivamente tra innamoramento, leggerezza e vulnerabilità, raggiungendo il suo climax sul finale. Il videoclip ufficiale, diretto dalla stessa SLAYYYTER, offre un affascinante contrasto visivo tra Hollywood e Parigi dove la cantante si muove nei rispettivi paesaggi urbani.

Il nuovo album WOR$T MAN IN AMERICA proporrà soltanto brani inediti, riprendendo il concept e l'immaginario narrativo del disco precedente ma osservandoli da una nuova prospettiva e con uno stile visivo completamente rinnovato. Alcuni brani saranno vere e proprie versioni alternative delle tracce di WOR$T GIRL IN AMERICA, mentre altri evolveranno alcuni elementi, offrendo al pubblico una nuova chiave di lettura di una storia già apprezzata. Alcuni brani rappresentano vere e proprie versioni alternative di quelli contenuti in WOR$T GIRL IN AMERICA, mentre altri ne riprendono alcuni elementi, sviluppandoli in modo diverso.

Hanno già anticipato l'album i singoli BRAND NEW CHANEL$, CRANK 2 e I THINK HE'S GOT A GIRL. In particolare, BRAND NEW CHANEL$ è stato presentato dal vivo dalla popstar durante una recente esibizione per Like A Version su triple j, confermando la versatilità e la carica energica che caratterizzano i suoi live.

Il successo di SLAYYYTER si riflette anche sulla scena dal vivo: il concerto programmato per il 21 giugno 2027 al Madison Square Garden di New York, il maggior show da headliner mai annunciato dall'artista, ha registrato il sold out in appena 15 minuti. Tra le altre date di grande rilievo, la presenza al Kilby Block Party di Salt Lake City il 15 maggio 2027 e le partecipazioni alle prossime edizioni del Laneway Festival e Lollapalooza South America.

Dall'esordio con il mixtape omonimo nel 2019 fino agli album Troubled Paradise (2021), Starfucker (2023) e WOR$T GIRL IN AMERICA (2026), SLAYYYTER ha mostrato una straordinaria capacità di reinventarsi, fondendo elementi del pop di ieri e di domani in una nuova visione personale. Il suo terzo album in studio ha segnato una netta evoluzione, raccontando senza filtri la propria adolescenza tra influenze punk, pop distorto e rap, in quello che la stessa artista ha definito iPod music. I primi singoli BEAT UP CHANEL$, CANNIBALISM! e CRANK hanno dato prova di una vena creativa più diretta e audace, ricevendo un'accoglienza calorosa tra i fan e la critica.

WOR$T GIRL IN AMERICA ha debuttato al 22esimo posto della Billboard 200 e ha conquistato la vetta della Top Dance Albums, segnando il miglior risultato in classifica della carriera di SLAYYYTER. Da Rolling Stone a Billboard e Pitchfork, il progetto ha raccolto recensioni entusiastiche e si è aggiudicato due nomination agli MTV VMA 2026 nelle categorie Best Dance (per DANCE…) e Song of the Summer (per BRAND NEW CHANEL$), con quest'ultimo brano che ha segnato anche l'ingresso nella Billboard Hot 100.

Con l'uscita di HEY BOYYY e il lancio imminente di WOR$T MAN IN AMERICA, SLAYYYTER si conferma uno dei nomi più rilevanti del pop contemporaneo, capace di sorprendere e coinvolgere un pubblico sempre più vasto, anche grazie alle sue performance nei grandi festival internazionali come Coachella, Governors Ball e Lollapalooza.