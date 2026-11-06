Emili Kasa tra i talenti Radar di Spotify: il nuovo singolo racconta la ricerca di sé

Emili Kasa, selezionata per Radar di Spotify, torna con il singolo Non sono lei: un viaggio musicale tra fragilità, identità e il coraggio di scoprirsi.

Emili Kasa è stata selezionata tra gli artisti emergenti del programma Radar di Spotify, confermandosi una delle voci più interessanti della nuova scena musicale italiana. La giovane artista originaria delle Marche torna con il singolo Non sono lei, disponibile su tutte le piattaforme digitali, un brano che segna una nuova tappa in un percorso creativo intenso e personale.

Al centro di questa nuova uscita c'è la sensazione di estraneità verso se stessi, il senso di non appartenersi più e la difficoltà di riconoscersi nella persona che si è diventati. Il brano dà voce a chi vive il disagio di abitare luoghi, relazioni e persino il proprio corpo senza sentirli davvero come casa. Non sono lei è la continua ricerca di una casa, il tentativo di ritrovarmi. Nasce dalla sensazione di non riconoscermi più nei luoghi, nelle persone, negli amori che mi hanno tante volte confuso. Ma la verità è che la casa che tanto cerco è dentro di me e devo solo imparare a conviverci, racconta Emili Kasa.

Fragilità e bisogno di vicinanza si intrecciano in Non sono lei. La canzone attraversa temi come insonnia, dipendenze, la paura di cadere e restare soli, dipingendo un quadro di conflitto interiore. Il bisogno di essere salvati convive con la consapevolezza che solo imparando a salvarsi si può davvero guarire. La presenza dell'altro offre una riflessione: può essere riparo ma non colma un malessere più profondo.

Il brano si distingue per la sua autenticità: è una confessione che non nasconde la sofferenza, ma la espone, dando alla musica lo spazio per accogliere paure e contraddizioni difficili da esprimere. A volte per ritrovare la strada verso casa è necessario smettere di cercarla altrove e imparare ad accettarla dentro di sé.

Dopo singoli come Goodbye (rabbia, ti giuro, come stai) e l'EP Kalimera, Emili Kasa prosegue un progetto che parla di crescita emotiva e identitaria. Kalimera, dal greco "buongiorno", rappresenta la scelta di aprire gli occhi anche quando si è insicuri, trasformando la vulnerabilità in un atto di coraggio.

Classe 2005, figlia di madre greca e padre albanese, Emili Kasa cresce a Monte Urano, piccolo paese marchigiano. L'artista plasma il suo mondo musicale attraverso influenze diverse: dalle sonorità rap e R&B fino ai riferimenti della scena albanese, americana e della nuova ondata italiana. Il suo background variegato emerge nei testi e nelle melodie, rendendo ogni canzone uno specchio di sentimenti universali ma raccontati in modo unico.

Con Non sono lei, Emili Kasa invita a non avere paura di mostrarsi fragili e autentici, nella consapevolezza che il primo passo per ritrovarsi spesso è guardare dentro se stessi.