Aprilia: arrivano le nuove RS 660 e RS 660 Factory

Marzo segna un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due ruote: la nuova Aprilia RS 660 fa il suo debutto ufficiale nei concessionari, pronta a ridefinire ancora una volta il segmento delle sportive di media cilindrata. La moto, già punto di riferimento della categoria, si presenta con una serie di aggiornamenti tecnici e stilistici che ne esaltano ulteriormente il carattere dinamico. Il prezzo? 11.799 Euro f.c., una cifra che conferma il posizionamento premium della sportiva italiana.

La nuova RS 660 introduce importanti migliorie che ne affinano le prestazioni e la guidabilità. La carenatura è stata aggiornata con nuove winglets aerodinamiche, soluzioni derivate dal mondo delle competizioni che garantiscono maggiore stabilità alle alte velocità. Sul fronte tecnologico, il già evoluto pacchetto elettronico si arricchisce di launch control e di una nuova strumentazione TFT a colori, offrendo così un’esperienza di guida ancora più coinvolgente e avanzata. Il peso di soli 183 kg in ordine di marcia, combinato con il motore bicilindrico che ora raggiunge 105 CV, migliora ulteriormente l’eccezionale rapporto peso/potenza che ha reso questa moto un’icona nel suo segmento.

A livello estetico, la RS 660 si rinnova con due inedite e accattivanti colorazioni: Venom Yellow e Blue Marlin, scelte cromatiche che esaltano il design aggressivo e moderno della sportiva di Noale.

Ma la vera novità è l’arrivo della RS 660 Factory, una versione ancora più esclusiva pensata per chi cerca il massimo in termini di performance e raffinatezza. Il nome Factory è da sempre sinonimo di eccellenza nel mondo Aprilia, caratterizzando i modelli più sofisticati della gamma. Questa versione si distingue per l’adozione di sospensioni Öhlins pluriregolabili, un dettaglio che eleva ulteriormente la precisione e il feeling di guida. Le grafiche dedicate e una dotazione tecnica da prima della classe completano l’allestimento Factory, proposto al prezzo di 13.999 Euro f.c..