Aprilia e Moto Guzzi svelano a Verona le novità 2026 tra tecnologia, passione e avventura

Il 2026 del mondo delle due ruote si apre nel segno di Aprilia e Moto Guzzi, protagoniste assolute del Motor Bike Expo di Verona, in programma dal 23 al 25 gennaio. Le due case italiane, pilastri del Gruppo Piaggio, presentano in anteprima tutti i modelli e le esperienze del nuovo anno, con aggiornamenti tecnici, estetici e un’offerta sempre più ampia dedicata a ogni tipo di motociclista.

Per il marchio di Noale i riflettori sono puntati sulla nuovissima Aprilia SR GT 400, uno scooter GT di media cilindrata che rappresenta l’evoluzione del concetto di crossover urbano, pensato per affrontare con agilità l’asfalto cittadino e i percorsi extraurbani. Il modello, dal peso di 186 kg in ordine di marcia, è spinto da un monocilindrico da 36 CV a 4 valvole, con iniezione e raffreddamento a liquido. Di serie offre una ricca dotazione tecnologica: display TFT da 5 pollici, sistema keyless, traction control e ABS regolabili ed escludibili. Un concentrato di tecnica e sportività che testimonia la costante ricerca ingegneristica di Aprilia.

Accanto alla SR GT 400, la Casa veneta espone la gamma 2026 delle moto RS e Tuono 457, rivolte ai giovani motociclisti. La RS 457 sarà disponibile anche in versione GP Replica, mentre la Tuono 457 si distingue per la nuova colorazione Mantis Purple. Le versioni Factory di RSV4, Tuono V4, RS 660 e Tuono 660 si presentano invece con grafiche inedite ispirate alla ricerca aerodinamica, a conferma della vocazione racing del marchio.

Grande attesa anche per la Aprilia Tuareg Rally, derivata direttamente dalla moto vincitrice delle ultime due edizioni dell’Africa Eco Race. Il team Aprilia Tuareg Racing, con Jacopo Cerutti in sella, parteciperà proprio nei giorni del Motor Bike Expo all’edizione 2026 della leggendaria gara africana, inseguendo un terzo trionfo consecutivo.

Sul versante Moto Guzzi, la vetrina veronese accoglie una gamma 2026 completamente rinnovata nei colori e nelle grafiche. Torna il mitico Rosso Monza sulla V7 Sport, omaggio alla tradizione sportiva dell’Aquila di Mandello. Nuove tinte come Sabbia Camo per la V7 Stone e le eleganti Smeraldo e Bianco 1969 per la V7 Special completano l’offerta.

La famiglia V85 presenta invece un rinnovato look cromatico. La V85 Strada propone le evocative tonalità Verde Legnano e Rosso Monza, simboli della storia sportiva del marchio, mentre la V85 TT sfoggia le nuove colorazioni Giallo Wadi e Grigio Yanar Dag, ispirate rispettivamente ai paesaggi desertici e ai fenomeni naturali dell’Azerbaigian. La V85 TT Travel, equipaggiata di serie per affrontare ogni viaggio, si distingue per l’elegante tonalità Blu Zefiro.

Anche la nuova Moto Guzzi Stelvio si rinnova con le grafiche Grigio Climbing e Verde Hiking, che rimandano al mondo outdoor e sottolineano la vocazione avventurosa del modello. Dotata di trasmissione ad albero cardanico, parabrezza regolabile elettricamente e del sistema avanzato di assistenza PFF Rider Assistance Solution, la Stelvio si colloca ai vertici tecnologici del segmento adventure.

Come da tradizione, Aprilia e Moto Guzzi propongono per il 2026 un ampio programma di eventi esperienziali. Aprilia Racers Days, Tuareg Experience e Moto Guzzi Experience offriranno a piloti e appassionati la possibilità di vivere appieno lo spirito dei due marchi, dalla pista ai viaggi su strada, fino all’off-road.

Durante la giornata di sabato 24 gennaio, al padiglione 6 del Motor Bike Expo, verranno inoltre presentati i Trofei Aprilia e Moto Guzzi 2026. I primi sono dedicati alle RS 457 e RS 660, veri trampolini di lancio per i giovani talenti del racing, mentre il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance giunge all’ottava edizione, confermandosi come una delle competizioni più appassionanti e accessibili d’Italia.

Il 2026, per Aprilia e Moto Guzzi, si apre sotto il segno dell’innovazione, della passione e della continuità con una tradizione che da decenni esprime il meglio del motociclismo italiano nel mondo.

