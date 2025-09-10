Aprilia SR GT Replica 2025: lo scooter “urban adventure” che porta la MotoGP in città

Il mondo delle due ruote si arricchisce di una nuova protagonista: Aprilia SR GT Replica 2025, la versione più sportiva e grintosa dello scooter urban adventure firmato Aprilia. Ispirata alle Aprilia RS-GP impegnate nel Campionato del Mondo MotoGP con Jorge Martin e Marco Bezzecchi, questa nuova edizione è pensata per chi vuole distinguersi nella guida quotidiana senza rinunciare allo stile racing.

La livrea Replica è il primo elemento che cattura l’attenzione: il nero opaco della carrozzeria si fonde con le grafiche rosse e viola che richiamano fedelmente le moto ufficiali del team Aprilia Racing, con il grande logo “Aprilia” che attraversa le fiancate e il tunnel centrale fino alla pedana. Quest’ultima, insieme al maniglione passeggero, riceve la stessa finitura opaca per un look aggressivo e raffinato allo stesso tempo.

Non mancano dettagli che esaltano l’anima sportiva di questo scooter. I cerchi verniciati in nero con profilo rosso sul canale anteriore, i dischi freno a margherita e i pneumatici sportivi a battistrada stradale sottolineano l’attenzione di Aprilia alla performance e al design. A completare la dotazione, i loghi ufficiali degli sponsor e i numeri di gara dei due piloti MotoGP, elementi che rafforzano il legame diretto tra SR GT Replica e il mondo delle competizioni.

Il nuovo Aprilia SR GT Replica 2025 è disponibile presso la rete ufficiale nelle versioni 125 cc e 200 cc, rispettivamente al prezzo di 4.459 euro e 4.859 euro f.c., rendendosi accessibile a un pubblico vasto di appassionati che cercano emozione, affidabilità e uno stile unico.

Al di là della livrea esclusiva, Aprilia SR GT mantiene tutte le caratteristiche che hanno decretato il successo del modello. È il primo scooter “urban adventure” del marchio di Noale, progettato per offrire divertimento e controllo non solo nel traffico cittadino ma anche su percorsi extraurbani e strade meno battute. La posizione di guida attiva, l’ampio manubrio naked e le sospensioni a corsa lunga permettono di affrontare con sicurezza buche, pavé e ostacoli urbani, mentre la maggiore altezza da terra garantisce versatilità su diversi tipi di terreno.

Il cuore pulsante dello scooter è affidato a due motorizzazioni Euro 5+ i-get a iniezione elettronica, raffreddate a liquido e con distribuzione a quattro valvole. Il monocilindrico da 125 cc eroga una potenza di 11 kW a 8.900 giri e una coppia massima di 12 Nm a 6.750 giri, mentre la versione 200 cc offre 13 kW a 8.650 giri e 16,5 Nm a 7.000 giri, valori che garantiscono ripresa brillante, elasticità e consumi contenuti, rendendo SR GT un punto di riferimento nel suo segmento.