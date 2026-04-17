Archiproducts e Samsung: partnership rinnovata e nuovo progetto Fòco alla Milano Design Week 2026

Archiproducts e Samsung annunciano il rinnovo della loro storica partnership in occasione della Milano Design Week 2026, confermandosi protagonisti sulla scena dell'innovazione tra design, comfort e tecnologia. Il nuovo capitolo di questa collaborazione, avviata nel 2017, prende forma in Fòco. Living notes by Studiopepe, un progetto che esplora il concetto del fuoco come motore creativo dello spazio abitativo.



Lo showroom di Archiproducts Milano in via Tortona 31 si trasforma in un hub dedicato alla progettazione contemporanea. Qui materia, luce e relazioni tra persone e ambiente si intrecciano per ridefinire l'esperienza dello spazio abitato. Il fulcro della proposta è l'allestimento The Gentle Room, uno spazio esperienziale che intreccia tecnologia e interior design con l'installazione della linea WindFree™ di Samsung.



La tecnologia Samsung WindFree™, protagonista dell'evento, rappresenta una rivoluzione nel comfort climatico: l'aria viene dispersa in modo omogeneo e impercettibile grazie a migliaia di microfori, assicurando benessere all'interno degli ambienti senza getti diretti. All'interno del percorso espositivo, visita anche WindFree Première+, la novità della gamma residenziale Samsung che promette di coniugare comfort, tecnologia e design in perfetto equilibrio.



La collaborazione tra Archiproducts e Samsung si fonda su solidi valori condivisi. "Con Samsung abbiamo costruito nel tempo una collaborazione solida, basata su integrazione reale all'interno dei nostri progetti. [...] le soluzioni Samsung Climate e WindFree™ si sono dimostrate affidabili ed efficaci in contesti reali, rispondendo in modo preciso alle esigenze del comfort contemporaneo. È stato un riconoscimento per noi logico e naturale che continueremo a raccontare condividendo la nostra esperienza con la community di architetti e professionisti." afferma Enzo Maiorano, co-founder e Chief Creative Officer di Archiproducts.



Carlo Paris, Head of Marketing HVAC Business di Samsung Electronics Italia, sottolinea: "La collaborazione con Archiproducts rappresenta per noi un'opportunità consolidata per dialogare con il mondo della progettazione e mostrare come le nostre soluzioni si integrino concretamente negli spazi contemporanei. Con WindFree Première+ portiamo un'ulteriore evoluzione della nostra tecnologia, combinando design, Intelligenza Artificiale per offrire un comfort senza precedenti. Siamo fieri di contribuire a un progetto che interpreta in modo coerente il rapporto tra forma, funzione e comfort all'interno del linguaggio del design contemporaneo. Con un partner d'eccezione come Archiproducts abbiamo suggellato il nuovo design, portandone proprio riconoscimento a qualità, estetica e innovazione con un sigillo esclusivo Loved by Archiproducts."



Fòco rappresenta il capitolo conclusivo di una quadrilogia che negli anni ha raccontato gli elementi Terra, Acqua, Aria e ora Fuoco, secondo una visione multidisciplinare delle founder di Studiopepe, Arianna Lelli Mami e Chiara Di Pinto. Il progetto, visitabile dal 20 al 26 aprile 2026 presso Archiproducts Milano, invita il pubblico a immergersi in un percorso dove tecnologia e design si fondono per ridefinire il concetto di comfort contemporaneo.