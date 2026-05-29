ASUS presenta ROG Strix Morph 96 Wireless: tastiera gaming compatta e personalizzabile

ASUS svela la nuova tastiera ROG Strix Morph 96 Wireless, una soluzione innovativa pensata per il mondo gaming e per chi desidera approcciare le tastiere custom senza rinunciare a versatilità e funzionalita.

Il design compatto al 96% consente di risparmiare spazio sulla scrivania lasciando il tastierino numerico e i tasti funzione tipici dei modelli full size, ideale sia per lavorare che per giocare. Ogni componente della tastiera risulta facilmente accessibile, consentendo una personalizzazione completa grazie alla struttura modulare e agli switch meccanici ROG NX V2 hot-swappable. Il PCB south-facing e il supporto a keycap di terze parti ampliano le possibilita di customizzazione, senza sacrificare l'estetica garantita dallo spettacolare sistema di illuminazione RGB.

L'esperienza di digitazione trae vantaggio da molteplici strati di materiali fonoassorbenti, che rendono ciascun tasto piu silenzioso e migliorano il feeling tattile. Gli switch ROG NX Snow V2 sono costruiti in materiale composito con steli rinforzati, assicurando stabilita e una fluidita elevata nella scrittura e durante le sessioni piu concitate di gioco. La lubrificazione messa a punto in fase di fabbricazione offre prestazioni di digitazione uniformi, mentre la funzione Speed Tap permette cambi di direzione istantanei nei giochi FPS, per una reattivita sempre al massimo livello.

Tre modalita di connessione offrono la massima flessibilita: via cavo USB-C/USB-A, wireless a 2.4 GHz con tecnologia ROG Speednova e Bluetooth, per adattarsi a qualsiasi esigenza d'uso. In modalita wireless a 2.4 GHz, l'autonomia arriva fino a 590 ore con RGB disattivato. Due bande RGB laterali e un sistema di controllo multifunzione permettono di gestire musica, volume e illuminazione dalla tastiera stessa.

Per chi utilizza dispositivi Apple, basta una combinazione di tasti per attivare la modalita MacOS e rimappare automaticamente i comandi funzione, mantenendo cosi la comodita sia su MacBook sia su PC. La tastiera garantisce inoltre piena compatibilita con profili Cherry e supporta l'illuminazione personalizzabile Aura Sync per ogni tasto.

La ROG Strix Morph 96 Wireless e gia disponibile al prezzo consigliato di 149,90 euro presso gli ASUS Gold Store e i principali partner commerciali, offrendo una delle esperienze piu avanzate oggi disponibili per chi cerca un prodotto gaming versatile, elegante e pronto a essere personalizzato secondo i propri gusti.