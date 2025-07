Arriva il Kia Roadshow: 27 tappe in tutta Italia

Dal 21 luglio al termine di ottobre 2025, l’Italia diventa il palcoscenico del Kia Roadshow, un evento itinerante che toccherà 27 città, offrendo l’opportunità di vivere da vicino l’innovazione, lo stile e la visione sostenibile del marchio Kia. Questo tour è un’occasione unica per scoprire la gamma completa di veicoli Kia, con un’attenzione particolare ai nuovi modelli elettrici che promettono di ridefinire il concetto di mobilità urbana.

Il cuore del Roadshow è la gamma di veicoli elettrici di Kia, con l’anteprima del SUV completamente elettrico Kia EV3, che i partecipanti potranno testare su strada. Il Kia EV3 non è solo un mezzo di trasporto, ma un innovativo SUV che ridefinisce la mobilità elettrica grazie alle sue caratteristiche all’avanguardia. Durante l’evento, sarà inoltre possibile scoprire in anteprima le novità future come il Kia EV4 e l’EV5, veicoli progettati per affrontare le sfide urbane e la sostenibilità ambientale.

Kia EV4 si distingue per la sua versatilità e funzionalità, ideale per l’uso cittadino e per i lunghi viaggi. Questa berlina e hatchback è costruita sulla piattaforma globale modulare da 400 V (E-GMP), offrendo due opzioni di configurazione della batteria: standard da 58,3 kWh o long-range da 81,4 kWh. L’EV4 vanta un motore da 150 kW, che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,4-7,7 secondi e raggiungere una velocità massima di 170 km/h, con un’autonomia massima di 590 km nella versione hatchback.

L’innovazione si estende anche al Kia EV5, progettato per portare la rivoluzione elettrica nel segmento C-SUV. Basato sulla stessa piattaforma modulare innovativa, l’EV5 combina un design SUV audace e funzionalità all’avanguardia, con un’abitacolo spazioso e un’autonomia di 530 chilometri. La capacità di ricarica rapida dell’EV5 permette di arrivare dal 10% all’80% in soli 30 minuti.

Al Roadshow ci sarà inoltre l’iconico Nuovo Kia Sportage, rimodernato nel design e nei contenuti tecnologici. Questa vettura rappresenta un esempio del continuo impegno di Kia verso un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato.

In merito all’evento, Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia, ha dichiarato: “Siamo felici che anche quest’anno arrivi il nostro Kia Roadshow in tutta Italia: un progetto ambizioso di ben 27 tappe. Un’occasione unica per far toccare con mano il nostro stato dell’arte in termini di elettrificazione, innovazione e soluzioni sostenibili. La nostra gamma elettrica e elettrificata si amplia sempre di più, con soluzioni di mobilità tecnologiche e adatte a molteplici esigenze.”

La sostenibilità, l’innovazione e la mobilità sono le parole chiave di questo evento, che permetterà a chiunque di esplorare le nuove frontiere dell’automobilismo e di toccare con mano il futuro della mobilità, elettrica e sostenibile. Non perdere questa opportunità unica di vivere l’avanguardia del mondo automotive.