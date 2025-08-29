Arriva in Europa dalla Cina Leapmotor B10 e sarà protagonista all’IAA Mobility Munich 2025

Il 2025 segna un’importante pietra miliare per l’espansione globale del marchio Leapmotor. Il Leapmotor B10 arriva in Europa, pronto a mostrarsi al pubblico internazionale all’IAA Mobility di Monaco, in programma l’8 settembre. Questo debutto segna non solo un’espansione geografica, ma anche l’inizio di una nuova fase nella strategia commerciale e tecnologica del marchio.

Il viaggio del Leapmotor B10 in Europa ha avuto inizio in Cina, con il trasporto effettuato dalla nave Grande Tianjin del Gruppo Grimaldi, un’alleanza strategica tra le due aziende, finalizzata a rafforzare i legami tra i mercati asiatici ed europei. I veicoli al loro arrivo saranno distribuiti ai concessionari per iniziare le vendite sul mercato europeo.

L’introduzione di questo nuovo modello non è solo una questione di logistica, ma rappresenta una significativa evoluzione nella filosofia di Leapmotor, che si sposta dalla semplice “esportazione di prodotti” all’ambiziosa “esportazione di qualità”.

Leapmotor, con oltre 700 punti vendita e assistenza, opera già in più di 30 mercati internazionali. Con il lancio del B10, l’azienda si propone di consolidare ulteriormente la sua presenza in Europa, Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico e Sud America. Questo modello fungerebbe da apripista per l’azienda, rendendo chiaro il suo intento di stabilire un impatto duraturo sui mercati internazionali.

Guardando al futuro, Leapmotor è determinata a continuare a promuovere modelli di alta qualità che offrano soluzioni intelligenti, ecologiche e capaci di reinventare l’esperienza di guida per gli utenti di tutto il mondo.

Il Leapmotor B10 non rappresenta soltanto un veicolo, ma un simbolo dei nuovi standard che l’azienda si impegna a raggiungere nel mercato globale. Con il suo arrivo imminente nelle concessionarie europee, si prepara a ridefinire le aspettative dei consumatori e il loro modo di interagire con la tecnologia automobilistica.