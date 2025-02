Arriva MG LEASE: vantaggi straordinari su MG HS Plug in hybrid e MG4

MG Motor ha annunciato l’introduzione di un nuovo prodotto finanziario, MG LEASE, in collaborazione con Santander Consumer Bank, dedicato alle vetture NEV della sua gamma con minori emissioni di CO2, offrendo vantaggi significativi per i clienti interessati all’acquisto di modelli come MG HS Plug-in Hybrid e MG4.

Il MG HS Plug-in Hybrid è il C SUV completamente rinnovato, caratterizzato da una tecnologia ibrida all’avanguardia che offre fino a 100 km in modalità completamente elettrica e un’autonomia totale fino a 1.000 km. Con 272 CV e consumi medi di 5,8 l/100 km, il veicolo garantisce prestazioni brillanti riducendo le emissioni di CO2 a soli 14 g/km. Grazie alla sua batteria ad elevata capacità da 21 kWh, il MG HS Plug-in Hybrid combina efficienza ed ecologia, rappresentando una scelta ideale per chi cerca un’esperienza di guida sostenibile.

Il prodotto MG LEASE offre ai clienti la possibilità di accedere a uno sconto di 3.000€ sull’acquisto del MG HS Plug-in Hybrid, con un anticipo, 36 rate mensili a un TAN del 2.95% e una quota di riscatto finale. Questa soluzione finanziaria competitiva permette ai clienti di decidere alla fine del periodo di finanziamento se riscattare l’auto, restituirla o sostituirla con un nuovo modello MG. Inoltre, con il nuovo sistema Fringe Benefit del governo che premia le vetture ibride plug-in come le più virtuose dopo le vetture EV, l’acquisto di un MG HS Plug-in Hybrid diventa ancora più conveniente per le aziende e i privati.

Per coloro che cercano un’opzione più compatta, MG offre il modello MG4, disponibile in diverse derivazioni tra cui la versione tradizionale con batteria da 49 kWh o 64 kWh, X POWER con trazione 4WD e TROPHY con batteria da 77 kWh e autonomia fino a 500 km. Con un TAN dello 0%, l’acquisto di un MG4 diventa ancora più vantaggioso grazie alla soluzione finanziaria offerta da MG LEASE.