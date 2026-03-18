Arrivano le nuove Vespa Primavera e Sprint S: stile, tecnologia e comfort per la città

Le icone più giovani della casa di Pontedera si rinnovano per il 2026 con importanti evoluzioni tecniche ed estetiche. Le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S arrivano sul mercato con tre motorizzazioni a benzina – 50, 125 e 150 cc – e due varianti elettriche, anche con batterie rimovibili, pronte a offrire un’esperienza di guida ancora più sicura, moderna e confortevole.

Più sicurezza, più comfort, più stile: è questa la formula con cui Vespa ridisegna la sua offerta “small body”. Per la prima volta, le versioni 125 e 150 adottano un doppio freno a disco, con un nuovo impianto da 220 mm sul posteriore accompagnato da pinza a doppio pistoncino e sistema ABS, per una frenata più decisa ed equilibrata.

Non meno importante è l’introduzione del sistema keyless su tutte le versioni oltre 50 cc, che permette di avviare il motore, aprire la sella e ritrovare la propria Vespa con un semplice tocco sul telecomando, grazie alla funzione di riconoscimento a distanza. Una soluzione pratica e intuitiva, pensata per la vita urbana di ogni giorno.

Il design mantiene l’eleganza che ha reso Vespa un simbolo intramontabile, ma si aggiorna con tocchi di modernità: nuovi cerchi da 12” dallo stile dinamico a cinque razze sdoppiate e una griglia rinnovata sul cofano sinistro di Sprint S, ispirata agli esemplari sportivi del passato. La “cravatta” centrale sullo scudo si fa più filante, mentre la sella guadagna un materiale di rivestimento più pregiato.

All’interno, debutta un cruscotto Full LCD che unisce l’eleganza tradizionale di Vespa con la modernità della tecnologia digitale. Tutte le informazioni di viaggio e connettività diventano accessibili tramite la piattaforma multimediale Vespa MIA. Nella versione Vespa Primavera Tech, il display Full Color TFT da 5” rappresenta uno dei sistemi più avanzati della categoria, consentendo la gestione di chiamate, messaggi, musica e navigazione.

Disponibili sia con motorizzazioni a benzina sia in versioni elettriche, le nuove Primavera e Sprint S rispondono anche alla crescente attenzione verso un futuro più sostenibile. Le varianti elettriche sono proposte in due declinazioni: Moped (limitata a 45 km/h) e Motorcycle, con le batterie estraibili sulle prime per una ricarica semplice e comoda.

Vespa non rinuncia alla sua vocazione per l’espressività cromatica. Le nuove Primavera sfoggiano tonalità come Bianco Innocente, Nero Convinto, Verde Amabile, Blu Energico e Beige Avvolgente (per le versioni termiche), insieme al nuovo giallo “Disinvolto” per la Primavera S. Sprint S, invece, si presenta in Bianco Innocente, Rosso Coraggioso, Blu Eclettico per le versioni termiche, e in Nero Convinto opaco e Verde Ribelle per le elettriche. La Primavera Tech rappresenta la versione più tecnologica, proposta in Blu Energico Opaco e Grigio Ottimista Opaco.

Come da tradizione, la personalizzazione resta un elemento distintivo. Ampia la gamma di accessori dedicati, dai portapacchi al bauletto, dal cupolino alle nuove protezioni perimetrali dal design più snello, che aggiungono eleganza e protezione alla carrozzeria in acciaio.

Sul piano economico, Vespa Primavera 50 parte da 4.250 euro, con prezzi che salgono a 5.350 per la 125 e 5.450 per la 150. La Vespa Sprint S parte invece da 4.450 euro per la 50 cc, 5.550 per la 125 e 5.650 per la 150.

“L’arrivo di una nuova Vespa è sempre un momento speciale. Un nuovo capitolo di una storia unica.” Con queste parole si celebra il lancio dei due modelli, che confermano ancora una volta come Vespa non sia soltanto un modo di muoversi, ma una vera estensione della personalità di chi la guida: un oggetto di design, tradizione e innovazione, da indossare oltre che da guidare.