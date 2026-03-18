Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Arrivano le nuove Vespa Primavera e Sprint S: stile, tecnologia e comfort per la città

Published

Le icone più giovani della casa di Pontedera si rinnovano per il 2026 con importanti evoluzioni tecniche ed estetiche. Le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S arrivano sul mercato con tre motorizzazioni a benzina – 50, 125 e 150 cc – e due varianti elettriche, anche con batterie rimovibili, pronte a offrire un’esperienza di guida ancora più sicura, moderna e confortevole.

Più sicurezza, più comfort, più stile: è questa la formula con cui Vespa ridisegna la sua offerta “small body”. Per la prima volta, le versioni 125 e 150 adottano un doppio freno a disco, con un nuovo impianto da 220 mm sul posteriore accompagnato da pinza a doppio pistoncino e sistema ABS, per una frenata più decisa ed equilibrata.

Non meno importante è l’introduzione del sistema keyless su tutte le versioni oltre 50 cc, che permette di avviare il motore, aprire la sella e ritrovare la propria Vespa con un semplice tocco sul telecomando, grazie alla funzione di riconoscimento a distanza. Una soluzione pratica e intuitiva, pensata per la vita urbana di ogni giorno.

Il design mantiene l’eleganza che ha reso Vespa un simbolo intramontabile, ma si aggiorna con tocchi di modernità: nuovi cerchi da 12” dallo stile dinamico a cinque razze sdoppiate e una griglia rinnovata sul cofano sinistro di Sprint S, ispirata agli esemplari sportivi del passato. La “cravatta” centrale sullo scudo si fa più filante, mentre la sella guadagna un materiale di rivestimento più pregiato.

All’interno, debutta un cruscotto Full LCD che unisce l’eleganza tradizionale di Vespa con la modernità della tecnologia digitale. Tutte le informazioni di viaggio e connettività diventano accessibili tramite la piattaforma multimediale Vespa MIA. Nella versione Vespa Primavera Tech, il display Full Color TFT da 5” rappresenta uno dei sistemi più avanzati della categoria, consentendo la gestione di chiamate, messaggi, musica e navigazione.

Disponibili sia con motorizzazioni a benzina sia in versioni elettriche, le nuove Primavera e Sprint S rispondono anche alla crescente attenzione verso un futuro più sostenibile. Le varianti elettriche sono proposte in due declinazioni: Moped (limitata a 45 km/h) e Motorcycle, con le batterie estraibili sulle prime per una ricarica semplice e comoda.

Vespa non rinuncia alla sua vocazione per l’espressività cromatica. Le nuove Primavera sfoggiano tonalità come Bianco Innocente, Nero Convinto, Verde Amabile, Blu Energico e Beige Avvolgente (per le versioni termiche), insieme al nuovo giallo “Disinvolto” per la Primavera S. Sprint S, invece, si presenta in Bianco Innocente, Rosso Coraggioso, Blu Eclettico per le versioni termiche, e in Nero Convinto opaco e Verde Ribelle per le elettriche. La Primavera Tech rappresenta la versione più tecnologica, proposta in Blu Energico Opaco e Grigio Ottimista Opaco.

Come da tradizione, la personalizzazione resta un elemento distintivo. Ampia la gamma di accessori dedicati, dai portapacchi al bauletto, dal cupolino alle nuove protezioni perimetrali dal design più snello, che aggiungono eleganza e protezione alla carrozzeria in acciaio.

Sul piano economico, Vespa Primavera 50 parte da 4.250 euro, con prezzi che salgono a 5.350 per la 125 e 5.450 per la 150. La Vespa Sprint S parte invece da 4.450 euro per la 50 cc, 5.550 per la 125 e 5.650 per la 150.

“L’arrivo di una nuova Vespa è sempre un momento speciale. Un nuovo capitolo di una storia unica.” Con queste parole si celebra il lancio dei due modelli, che confermano ancora una volta come Vespa non sia soltanto un modo di muoversi, ma una vera estensione della personalità di chi la guida: un oggetto di design, tradizione e innovazione, da indossare oltre che da guidare.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Tecnologia

HONOR Magic8 Lite: la resistenza diventa spettacolo nella nuova campagna “Niente panico, tanto resiste”

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

ROB annuncia oggi “STUPIDA”: il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 20 marzo

Moda

T.ur Iceland Hydroscud: la giacca da moto perfetta per il touring e l’adventure riding in ogni condizione

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

BMW i3 50 xDrive: la nuova Serie 3 elettrica inaugura l’era Neue Klasse con 900 km di autonomia

Spettacolo

Riflettori accesi sul talento: torna il Conad Jazz Contest 2026

Sport

Honda Italia annuncia la partnership tra Kabuto e il pilota Superbike Gabriele Giannini

Moda

PANDORA: storie Disney da indossare

Spettacolo

“Lode”: l’alba musicale di Jungle Julia tra sogno, corpo e rinascita

Spettacolo

Pechino Express – L’Estremo Oriente: in Indonesia la seconda tappa tra Ketapang e le cascate di Tumpak Sewu

Tecnologia

Nital estende a 6 anni la garanzia su fotocamere Nikon Z e ottiche NIKKOR Z

Tecnologia

Huawei Watch GT Runner 2: tecnologia e leggerezza per la nuova era della corsa

Motori

Arrivano le nuove Vespa Primavera e Sprint S: stile, tecnologia e comfort per la città

Motori

Maxus rivoluziona il mercato dei veicoli commerciali: garanzia fino a 8 anni e prezzi competitivi in Italia

Motori

Nuova Jeep Compass protagonista nelle concessionarie italiane il 21 e 22 marzo

Spettacolo

“Il leone e il gallo”: Peugeot e Pathé insieme in un cortometraggio che celebra il cinema francese

Motori

Triumph rinnova la Daytona 660: sportività e tecnologia per il 2026

Motori

Volkswagen svela la ID. Cross: il futuro SUV elettrico compatto debutta su strada ad Amsterdam

Spettacolo

TOMMY CASH torna in Italia con il nuovo singolo “FIGARO”: fuori venerdì 20 marzo

Motori

Suzuki accende i motori: il 9 maggio arriva il Suzuki Tester Day Experience al Cremona Circuit

Motori

Alphabet Italia conquista la Gold Medal EcoVadis: tra le aziende più sostenibili al mondo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

BYD amplia la propria offensiva nel mercato europeo e presenta ufficialmente la nuova ATTO 2 DM-i, un SUV compatto progettato per rispondere in modo...

2 ore ago

Motori

BMW i3 50 xDrive: la nuova Serie 3 elettrica inaugura l’era Neue Klasse con 900 km di autonomia

La nuova BMW i3 50 xDrive segna un punto di svolta per la mobilità elettrica premium, inaugurando una nuova era per la casa bavarese...

3 ore ago

Sport

Honda Italia annuncia la partnership tra Kabuto e il pilota Superbike Gabriele Giannini

Honda Motor Europe Ltd. Italia ha annunciato una nuova collaborazione con Kabuto, marchio giapponese leader nella produzione di caschi racing ad alte prestazioni, per...

4 ore ago

Motori

Maxus rivoluziona il mercato dei veicoli commerciali: garanzia fino a 8 anni e prezzi competitivi in Italia

Maxus alza l’asticella nel mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri con una proposta che punta dritta alle esigenze di aziende e professionisti: una garanzia...

4 ore ago