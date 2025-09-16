ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

ARTEPARCO 2025 conferma il suo ruolo di punto d’incontro tra arte, natura e innovazione digitale. L’iniziativa, nata nel 2018 per valorizzare il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, torna con la sua ottava edizione e un nuovo intervento artistico che arricchisce il museo a cielo aperto nel cuore delle Foreste Vetuste, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Dal 2018 ARTEPARCO unisce sostenibilità e cultura, trasformando il territorio in un percorso immersivo capace di connettere il pubblico alla natura attraverso l’arte contemporanea. Anche nel 2025, BMW Italia conferma il proprio impegno a sostegno del progetto nell’ambito del programma di Corporate Citizenship SpecialMente #Drivenbypeople, rafforzando così una collaborazione che negli anni ha contribuito a rendere questa esperienza un riferimento culturale e ambientale.

Secondo Roberto Olivi, Direttore Affari Istituzionali di BMW Italia, «Il progetto ARTEPARCO rappresenta la sintesi di temi rilevanti per il nostro Gruppo: la cultura, il rispetto della natura e il dialogo tra mondi differenti. Raccontare l’arte all’interno di un percorso naturale non è solo innovativo, ma davvero straordinario per l’eccezionalità dell’esperienza».

Il 19 luglio 2025 è stata presentata la nuova opera d’arte site-specific: “Stasis” di Velasco Vitali, artista di rilievo della scena contemporanea italiana. L’opera nasce in dialogo con le Foreste Vetuste e rende omaggio alla fauna del Parco. Un tronco grezzo di quercia si trasforma in una colonna naturale che sorregge un lupo appenninico, simbolo della forza della natura ma anche metafora della società moderna, proiettata verso un futuro ancora da costruire.

L’edizione 2025 introduce anche importanti novità digitali. Per la prima volta, i visitatori possono utilizzare una web app dedicata disponibile su arteparco.com, che offre una mappa interattiva e audioguide esclusive narrate dalle voci di Victoria Cabello e Paride Vitale, rendendo l’esperienza di visita ancora più coinvolgente e accessibile direttamente dallo smartphone.

Accanto al percorso fisico e digitale, BMW Italia ha promosso un progetto speciale in collaborazione con la Scuola Holden, partner consolidato nello storytelling. Una troupe di giovani creativi ha documentato l’installazione dell’opera “Stasis”, realizzando un long video evocativo che racconta la genesi del progetto e il dialogo tra l’artista e i collaboratori del Parco. Il cortometraggio, disponibile sui siti specialmente.bmw.it e arteparco.com, rappresenta una narrazione corale che mette in luce il legame tra arte, natura e responsabilità sociale.

In parallelo, il sito SpecialMente ospita anche cinque episodi video dedicati alle persone che quotidianamente contribuiscono alla tutela del Parco. Questi contenuti sono diffusi anche attraverso il canale LinkedIn di BMW Group Italia, amplificando la portata comunicativa del progetto e dando voce a chi lavora ogni giorno per preservare l’equilibrio del territorio.

Grazie al sostegno di BMW Italia e al patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e della Sicurezza Energetica, ARTEPARCO continua a crescere come esempio virtuoso di integrazione tra arte contemporanea e sostenibilità. L’edizione 2025 con “Stasis” di Velasco Vitali conferma la capacità del progetto di rinnovarsi, unendo creatività, tecnologia e impegno ambientale in un’esperienza unica, capace di trasformare il Parco Nazionale d’Abruzzo in un luogo dove la cultura incontra la natura in un dialogo senza tempo.