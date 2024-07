ASUS annuncia la disponibilità italiana dei suoi nuovi notebook ProArt

ASUS ha presentato con entusiasmo la disponibilità italiana dei nuovi laptop ProArt P16 e ProArt PX13, progettati appositamente per i creativi in cerca di un’esperienza d’uso all’avanguardia. I due modelli, dotati di intelligenza artificiale, sono ora disponibili in pre-order sul sito ufficiale di ASUS e in alcuni punti vendita selezionati ASUS Gold Store.

I laptop ProArt P16 e ProArt PX13 offrono un’esperienza di creazione più intelligente grazie a funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale. Con applicazioni esclusive come StoryCube e MuseTree, i creatori possono gestire in modo efficiente le proprie risorse digitali e trasformare l’ispirazione in realtà in modo rapido e pratico. Inoltre, con il processore AI 9 HX 370 e la GPU GeForce RTX Laptop, la creazione diventa più veloce e potente.

I nuovi laptop promettono la massima flessibilità grazie al loro design sottile, leggero e portatile. Con il supporto per lo stilo e la capacità di trasformarsi da laptop a tablet in modo fluido, i creativi possono liberare la propria creatività ovunque si trovino. Inoltre, con certificazioni militari e resistenza agli agenti atmosferici, i laptop ASUS ProArt sono pronti per affrontare qualsiasi sfida.

I laptop ASUS ProArt P16 e PX13 sono già disponibili in pre-order sul sito ufficiale di ASUS e presso alcuni punti vendita ASUS Gold Store. Entrambi i modelli saranno distribuiti ufficialmente a partire dal 28 luglio, con prezzi consigliati al pubblico che partono da 2.099 € per il ProArt PX13 e 2.499 € per il ProArt P16.