ASUS ProArt PZ14: il tablet da 14" con AI per i professionisti della creatività

ASUS ha presentato il nuovo ProArt PZ14, un tablet da 14 pollici progettato per creator e professionisti che richiedono prestazioni elevate e massima flessibilità in mobilità. Il dispositivo si distingue per la combinazione di un processore Snapdragon X2 Elite a 18 core, una NPU in grado di raggiungere fino a 80 TOPS e una GPU Qualcomm Adreno, offrendo così fluidità nelle attività di editing, progettazione e gestione creativa basata sull'intelligenza artificiale.

Il display OLED ASUS Lumina Pro regala una visione coinvolgente grazie alla luminosità fino a 1000 nit, una frequenza di aggiornamento VRR a 144Hz e una copertura del 100% dello spazio cromatico DCI-P3. Il pannello garantisce un'eccellente resa dei colori, con certificazione Pantone, supporto HDR e numerose tecnologie per la salute degli occhi come la riduzione della luce blu e il rivestimento antiriflesso, permettendo di lavorare per lunghe sessioni senza affaticare la vista.

ProArt PZ14 si caratterizza per il telaio in alluminio CNC ultraleggero (0,79kg) e sottile (9 mm), certificato IP52 e conforme allo standard militare MIL-STD-810H, particolarmente adatto per lavorare sia in studio sia in ambienti outdoor. La finitura Nano Black con tecnologia Smudge-Free garantisce eleganza e una pulizia superiore rispetto a molti dispositivi della concorrenza.

Una delle principali novità è la forte integrazione di strumenti AI, come StoryCube, MuseTree e ProArt Creator Hub. StoryCube consente la gestione intelligente delle risorse, classificando automaticamente foto, video e audio anche da fonti cloud, mentre MuseTree sfrutta l'AI per creare immagini a partire da prompt testuali, tutto localmente e senza necessità di connessione internet. ProArt Creator Hub, invece, offre controllo e personalizzazione del sistema, integrando l'AI nel flusso di lavoro creativo dei professionisti.

Per la produttività in movimento, il tablet offre una ricca dotazione di accessori: la penna ASUS Pen 3.0 con 4096 livelli di pressione e feedback tattile, la tastiera Bluetooth staccabile con struttura resistente e la cover magnetica con supporto. La batteria da 75 Wh assicura un utilizzo prolungato, mentre la tecnologia di raffreddamento a 0 dB garantisce silenziosità anche sotto carico.

La connettività comprende due porte USB4 da 40 Gbps, un lettore di schede SD Express 7.0 e WiFi 7 ultraveloce, rendendo semplice il trasferimento di file pesanti e il collegamento a monitor esterni. Completano il quadro una fotocamera frontale IR da 8MP per autenticazione e videochiamate, e una posteriore da 13MP per la cattura di contenuti di alta qualità.



