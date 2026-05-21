Hyundai MobED premiata ai Red Dot Award 2026: la robotica punta sulla mobilità reale

Hyundai Motor Group ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale aggiudicandosi il titolo di Winner ai Red Dot Award: Product Design 2026 con la piattaforma robotica mobile MobED. Questo innovativo sistema, sviluppato dal Robotics LAB del gruppo, si distingue per il suo design all'avanguardia e per la piena orientazione all'usabilità nel mondo reale.

MobED è una piattaforma robotica di nuova generazione, progettata per operare senza soluzione di continuità su una vasta gamma di terreni e applicazioni. Il suo punto di forza risiede nella filosofia di design Refined Edge, pensata per integrare i robot in modo naturale negli ambienti di tutti i giorni e renderli accessibili e intuitivi per le persone.

Alla base della piattaforma c'è la tecnologia proprietaria Drive and Lift (DnL), supportata da un particolare meccanismo a ruota eccentrica. Questa soluzione consente a MobED di mantenere stabilità e agilmente superare ostacoli come superfici irregolari, pendenze e marciapiedi, ampliando così le potenzialità di impiego anche in contesti reali e dinamici, ben oltre quelli controllati indoor.

MobED integra inoltre sistemi di controllo avanzati basati su intelligenza artificiale, che consentono la massima adattabilità operativa in diversi scenari, dalla logistica alla consegna, fino alle ispezioni e alle applicazioni di mobilità autonoma. Il riconoscimento Red Dot premia proprio l'equilibrio tra funzionalità, design centrato sull'uomo ed eccellenza ingegneristica.

La domanda non è mai stata se la tecnologia funzionasse, ma se funzionasse per le persone - nel mondo reale, su larga scala. Con il riconoscimento Red Dot di MobED, abbiamo dimostrato esattamente questo. Si tratta dell'AI che si fa strada nel mondo reale, e continueremo ad ampliare i suoi confini.

MobED era stato presentato per la prima volta come concept al CES 2022 e nei successivi anni ha visto un costante sviluppo fino alla versione pronta per la produzione, svelata all'International Robot Exhibition 2025. La piattaforma, scalabile e modulare, rappresenta la visione di Hyundai Motor Group per la mobilità del futuro e sottolinea il ruolo essenziale della robotica nell'ecosistema della vita quotidiana.

I Red Dot Award sono dal 1955 tra i più autorevoli riconoscimenti nel campo del design, attribuiti da una giuria internazionale di esperti. L'obiettivo è premiare prodotti e idee che eccellano per innovazione, funzionalità e qualità, rappresentando una certificazione prestigiosa per soluzioni destinate a ridefinire gli standard nei rispettivi settori.