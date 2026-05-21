N26 lancia la travel eSIM in Italia: connettività globale direttamente dall'app

N26 introduce la travel eSIM in Italia, offrendo piani dati digitali per oltre 100 paesi, nessun costo di roaming e vantaggi esclusivi per i viaggiatori.

N26 introduce in Italia la sua prima travel eSIM, segnando l'ingresso della banca digitale nel settore delle telecomunicazioni per i suoi clienti italiani. La nuova soluzione consente ai titolari di conto N26 di attivare piani dati roaming direttamente dall'app mobile, senza la necessità di una SIM fisica o di ulteriori applicazioni. Basta un dispositivo compatibile con la tecnologia eSIM per restare connessi ovunque, in modo semplice e immediato.

La travel eSIM di N26 garantisce accesso a piani dati flessibili e competitivi, abilitando la connessione in oltre 100 paesi in tutto il mondo. Una volta configurata la eSIM, è possibile acquistare nuovi piani per ogni viaggio, scegliendo tra offerte specifiche per singole destinazioni, regioni o persino soluzioni globali. I clienti possono inoltre acquistare il piano dati prima della partenza, con attivazione automatica al loro arrivo a destinazione, eliminando così lo stress del roaming e garantendo tariffe trasparenti.

L'offerta travel eSIM si integra perfettamente con altri servizi pensati per i viaggiatori. Tra questi: pagamenti con carta N26 senza commissioni all'estero e tassi di cambio vantaggiosi, prelievi ATM gratuiti e illimitati nei paesi stranieri per i possessori dei piani premium N26 Go e N26 Metal, assicurazione viaggio che copre ritardi, emergenze mediche, bagagli e cancellazioni, oltre all'accesso a oltre 1.300 lounge aeroportuali nel mondo.

Andrea Isola, VP European Markets e General Manager di N26 Italia, sottolinea: Siamo orgogliosi di portare sul mercato la nostra migliore offerta per chi viaggia. Con l'aumento dei costi di viaggio, i viaggiatori di oggi cercano semplicità, trasparenza e convenienza: con N26 trovano tutto questo in un'unica app, dai tassi di cambio particolarmente competitivi all'assicurazione di viaggio. Con la travel eSIM aggiungiamo un ulteriore tassello, integrando anche la connettività mobile internazionale direttamente nell'app.

La nuova travel eSIM è disponibile per tutti i clienti con un conto N26 attivo, sia privati che business. Grazie a questa novità, la banca digitale punta a semplificare la vita ai viaggiatori, offrendo servizi bancari e connettività in un'unica soluzione digitale.