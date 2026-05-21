ISOLA di SMEG e Stefano Boeri Interiors conquista i grandi premi internazionali del design

La collezione ISOLA di SMEG, firmata da Stefano Boeri Interiors, vince prestigiosi premi di design e ridefinisce il concetto di piano cottura e aspirazione.

La collezione ISOLA firmata da SMEG in collaborazione con Stefano Boeri Interiors si conferma protagonista della scena internazionale del design contemporaneo. La linea, concepita per rivoluzionare il ruolo del piano cottura e dell'aspirazione nella cucina moderna, si è infatti aggiudicata alcune tra le più autorevoli onorificenze del settore: il Design Intelligence Award 2025, il Red Dot Design Award 2026, l'iF Design Award 2026 e il BIG SEE Product Design Award 2026.

ISOLA nasce da una visione capace di mettere in primo piano luce, forme e tecnologia, trasformando l'elettrodomestico in un vero e proprio elemento architettonico. L'approccio progettuale privilegia l'emergere del prodotto nello spazio, distinguendosi rispetto alle soluzioni che puntano invece alla sua scomparsa: il risultato è un oggetto che ridefinisce estetica e funzione, conferendo centralità e identità contemporanea all'ambiente cucina.

L'impatto visivo della collezione si fonde con l'innovazione e la ricerca, elemento riconosciuto e premiato dalle giurie internazionali che ne hanno esaltato il carattere distintivo.

Il lancio di ISOLA sarà accompagnato da una campagna digitale e social dedicata, che illustrerà la visione estetica e progettuale della collezione attraverso contenuti visuali, video e storytelling pensati per valorizzare i tratti contemporanei e la decisa impronta architettonica del prodotto. La campagna mira a raccontare l'universo di ISOLA offrendo uno sguardo approfondito su design, materiali e innovazione, consolidando ulteriormente il posizionamento distintivo del marchio nel panorama internazionale.