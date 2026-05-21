ISOLA di SMEG e Stefano Boeri Interiors conquista i grandi premi internazionali del design
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ISOLA di SMEG e Stefano Boeri Interiors conquista i grandi premi internazionali del design

La collezione ISOLA di SMEG, firmata da Stefano Boeri Interiors, vince prestigiosi premi di design e ridefinisce il concetto di piano cottura e aspirazione.

di Sergio Pastore
· · 179 letture

La collezione ISOLA firmata da SMEG in collaborazione con Stefano Boeri Interiors si conferma protagonista della scena internazionale del design contemporaneo. La linea, concepita per rivoluzionare il ruolo del piano cottura e dell'aspirazione nella cucina moderna, si è infatti aggiudicata alcune tra le più autorevoli onorificenze del settore: il Design Intelligence Award 2025, il Red Dot Design Award 2026, l'iF Design Award 2026 e il BIG SEE Product Design Award 2026.

ISOLA nasce da una visione capace di mettere in primo piano luce, forme e tecnologia, trasformando l'elettrodomestico in un vero e proprio elemento architettonico. L'approccio progettuale privilegia l'emergere del prodotto nello spazio, distinguendosi rispetto alle soluzioni che puntano invece alla sua scomparsa: il risultato è un oggetto che ridefinisce estetica e funzione, conferendo centralità e identità contemporanea all'ambiente cucina.

L'impatto visivo della collezione si fonde con l'innovazione e la ricerca, elemento riconosciuto e premiato dalle giurie internazionali che ne hanno esaltato il carattere distintivo. 

Il lancio di ISOLA sarà accompagnato da una campagna digitale e social dedicata, che illustrerà la visione estetica e progettuale della collezione attraverso contenuti visuali, video e storytelling pensati per valorizzare i tratti contemporanei e la decisa impronta architettonica del prodotto. La campagna mira a raccontare l'universo di ISOLA offrendo uno sguardo approfondito su design, materiali e innovazione, consolidando ulteriormente il posizionamento distintivo del marchio nel panorama internazionale.

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