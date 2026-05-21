Hyundai conquista il Red Dot Award 2026 con il suo innovativo porta badge aziendale

Hyundai vince il Red Dot Design Award 2026 per l'ID Card Case: design modulare, compatibilità MagSafe e accessori intercambiabili. Innovazione e praticità.

Hyundai Motor Company si aggiudica il Red Dot Design Award 2026 nella categoria Product Design con il nuovo porta badge dedicato ai dipendenti. Il prestigioso riconoscimento conferma la capacità del marchio di innovare anche negli oggetti di uso quotidiano, valorizzando praticità, versatilità e attenzione all'esperienza dell'utente.

Il porta badge Hyundai si distingue per il design modulare e user-friendly, arricchito dalla compatibilità MagSafe che assicura un aggancio magnetico semplice e sicuro. La struttura modulare permette di personalizzare l'accessorio grazie a diversi componenti intercambiabili, tra cui supporti avvolgibili (tipo anello), laccetti jacquard e versioni con perline. L'utente può scegliere se portare il badge al collo, agganciarlo allo smartphone compatibile oppure abbinare altri accessori, per una libertà di utilizzo senza precedenti.

Il porta badge è stato pensato per offrire maggiore espressione personale, adattandosi alle esigenze pratiche di ogni giorno in ufficio. Disponibile in bianco e azzurro trasparente, abbina uno spessore sottile a una notevole robustezza. Gli elementi sostituibili aiutano a prevenire danni, minimizzando la necessità di sostituire l'intero prodotto, e rispondono perfettamente a una richiesta sempre più diffusa di sostenibilità e durabilità negli oggetti d'uso quotidiano.

Il successo al Red Dot Award segue un percorso di riconoscimenti internazionali per Hyundai, tra cui anche l'iF Design Award, confermando la continuità dell'impegno globale nel design e nell'innovazione. Negli ultimi anni il marchio si è distinto nei Red Dot Awards non solo con veicoli come IONIQ 9, ma anche con soluzioni tecnologiche per la ricarica, la sicurezza e progetti d'avanguardia firmati dal Robotics LAB, come la piattaforma robotica MobED. Quest'ultima è stata premiata per l'equilibrio tra ingegneria avanzata, controllo tramite intelligenza artificiale e attenzione all'interazione umana.

A conferma di una visione ampia e trasversale al design, Hyundai è protagonista anche in ambito Brand & Communication Design, valorizzando la propria identità attraverso campagne, progetti editoriali e spazi esperienziali che amplificano l'impatto del brand ben oltre la mobilità. Oggi il porta badge vincitore incarna la volontà di portare questa eccellenza anche negli oggetti semplici della vita lavorativa quotidiana.