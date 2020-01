ASUS Republic of Gamers annuncia le cuffie ROG Theta 7.1

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia ROG Theta 7.1, una cuffia gaming con audio surround 7.1 che sfrutta otto driver ASUS Essence e bassi profondi per garantire un audio sensazionale e un posizionamento spaziale preciso. Le cuffie ROG Theta sono le prime del settore ad implementare un microfono con cancellazione attiva del rumore assistita da AI, per comunicazioni cristalline e senza disturbi.

Le ROG Theta 7.1, che hanno vinto un prestigioso premio iF Design nel 2019, presentano un DAC ROG 7.1 personalizzato di livello home-theater e amplificatore quad amp ESS 9601 per fornire un audio di livello superiore. L’innovativo microfono ha ricevuto diversi riconoscimenti, TeamSpeak, per esempio, ha assegnato a ROG Theta 7.1 un certificato d’oro a cinque stelle per quanto riguarda la qualità delle comunicazioni.

ROG Theta 7.1 include un connettore USB-C con supporto multipiattaforma che consente di godere di un’esperienza audio premium su moltissimi dispositivi, tra cui PC, Mac, PS4, smartphone e Nintendo Switch.

Surround 7.1 reale con otto driver ASUS Essence e Virtual Subwoofer

Le cuffie ROG Theta 7.1 presentano un design innovativo, con quattro driver dedicati ASUS Essence più grandi per offrire un surround completo a 7.1 canali incredibilmente fedele. Con un perfetto posizionamento dei suoni nello spazio 3D, i giocatori sono in grado di ascoltare e localizzare facilemente l’origine di qualsiasi rumore, dando vita al campo di battaglia per esperienze senza precedenti e coinvolgenti.

Microfono con cancellazione del rumore intelligente, per una comunicazione vocale in-game cristallina

ROG Theta 7.1 beneficia del primo microfono al mondo con eliminazione del rumore basato su intelligenza artificiale che impiega tecniche di apprendimento automatico per identificare e cancellare 50 milioni di suoni diversi, riducendo fino al 95% dei rumori in sottofondo e isolando la voce degli utenti per garantire una comunicazione chiara in qualsiasi ambiente.

Quad amp ESS 9601 e DAC ROG 7.1 personalizzato

Molte cuffie 7.1 si basano su un solo amplificatore per alimentare più driver, producendo un suono incompleto. ROG Theta 7.1 adotta un approccio completamente differente. È dotata infatti di un DAC 7.1 ROG personalizzato di grado home-theater con codec audio SupremeFX S1220A per alimentare quattro amplificatori ESS 9601, offrendo un audio incredibilmente puro e dettagliato e il posizionamento preciso dei suoni. Il DAC offre anche un impressionante SNR 118dB – superiore a qualsiasi cuffia gaming 7.1 attualmente sul mercato.

Cuscinetti ROG Hybrid

Gli esclusivi cuscinetti delle ROG Theta 7.1 riducono la pressione sulla testa per un migliore comfort, anche nel caso si indossino gli occhiali. Caratterizzati da una finitura liscia e morbida, questi cuscini permettono maggiore freschezza, comfort eccezionale e un incredibile isolamento acustico.

I cuscini sono inoltre dotati di una forma ergonomica a D inversa che migliora l’aderenza e la comodità.

Padiglione in lega di alluminio

ROG Theta 7.1 presenta un padiglione in lega di alluminio e un design innovativo che aiutano a combattere il caldo e permettono una maggiore durata nel tempo. Un pulsante one-touch permette di passare comodamente da audio surround a stereo, e i comodi controlli di volume, microfono e illuminazione permettono di avere tutto l’essenziale a portata di mano.

