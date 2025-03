ASUS ROG presenta ROG Flow Z13 (2025): creato per il gaming

ASUS ROG ha annunciato l’arrivo sul mercato del ROG Flow Z13 (2025), un rivoluzionario tablet da gaming che combina potenza estrema ed efficienza energetica in un design compatto. Con componenti all’avanguardia e un sistema di raffreddamento avanzato, il nuovo Flow Z13 si conferma come una delle soluzioni più versatili per i giocatori che cercano prestazioni elevate in mobilità.

Il cuore pulsante del ROG Flow Z13 (2025) è il nuovissimo e potentissimo AMD Ryzen AI Max+ 395, accompagnato dalla grafica Radeon 8060S. Grazie alla sua struttura di memoria unificata, questo tablet offre prestazioni incredibili sia nei giochi che nelle applicazioni più esigenti. Con 16 core CPU Zen 5 e 40 unità di calcolo RDNA 3.5, il Flow Z13 si distingue per un’efficienza energetica senza pari, mantenendo consumi ridotti rispetto alle soluzioni con grafica dedicata.

Inoltre, con 50 TOPS di potenza NPU, il Flow Z13 si qualifica come un PC certificato Copilot+, integrando funzionalità AI avanzate che migliorano l’esperienza d’uso e la produttività.

Grazie alla sua innovativa struttura di memoria unificata, il Flow Z13 offre un’elevata flessibilità nella gestione delle risorse. Mentre i tradizionali laptop da gaming dispongono di CPU e GPU con pool di RAM separati, il Flow Z13 condivide dinamicamente fino a 128 GB di RAM LPDDR5X 8000MHz, assicurando prestazioni eccellenti sia nei giochi moderni che nelle attività ad alto consumo di memoria. La configurazione quad-channel garantisce massima larghezza di banda e latenza ridotta, fornendo il massimo delle prestazioni possibili.

Per gestire al meglio il calore generato dall’hardware di alto livello, ASUS ha introdotto un nuovo sistema di raffreddamento basato su una camera di vapore in acciaio inossidabile e rame, che aumenta la copertura della scheda madre del 54% rispetto al modello precedente. Inoltre, le ventole Arc Flow di seconda generazione e le prese d’aria più grandi garantiscono un flusso d’aria superiore del 70%, mantenendo le temperature sotto controllo senza generare rumore eccessivo.

Un’ulteriore innovazione è il nuovo percorso dell’aria, che dirige una piccola quantità di flusso dietro il touchscreen per ridurre la temperatura percepita dall’utente. Filtri antipolvere integrati assicurano che il sistema rimanga efficiente nel tempo, evitando l’accumulo di detriti.

Il ROG Flow Z13 (2025) è dotato di un display ROG Nebula da 13 pollici con risoluzione 2,5K a 180 Hz e una luminosità di picco di 500 nit. Il pannello touchscreen è protetto da Corning Gorilla Glass 5, mentre la copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e il rapporto di aspetto 16:10 assicurano una qualità visiva straordinaria, ideale sia per il gaming che per la creazione di contenuti.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il Flow Z13 offre una connettività completa, eliminando la necessità di adattatori esterni. Il tablet è dotato di due porte USB-C con supporto USB4 e Power Delivery, una porta HDMI 2.1 dedicata, una porta USB Type-A, un lettore di schede microSD e un jack audio combinato.

L’autonomia è stata migliorata grazie alla batteria da 70Wh, che lavora in sinergia con il processore AMD per garantire sessioni di utilizzo più lunghe. Inoltre, ASUS ha reso il Flow Z13 ancora più ergonomico con un touchpad più ampio e tasti più grandi, migliorando il comfort in scrittura. Il nuovo pulsante Command Center permette un accesso rapido alle funzioni essenziali del sistema.

Il ROG Flow Z13 (2025) è disponibile presso la rete degli ASUS Gold Store al prezzo consigliato di 2.499 €.