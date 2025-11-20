Connect with us

ASUSTOR presenta i nuovi NAS Drivestor Gen2 con connettività 2.5GbE e supporto 4K

ASUSTOR amplia la propria gamma di soluzioni per l’archiviazione domestica e professionale annunciando i nuovi Drivestor 2 Gen2 (AS1202T) e Drivestor 4 Gen2 (AS1204T). Si tratta di NAS entry level dalle prestazioni elevate, pensati per soddisfare le esigenze di famiglie, professionisti e piccole imprese che necessitano di archiviare, gestire e proteggere in modo efficace i propri dati.

Basati sul processore Realtek RTD1619B quad-core a 1,7 GHz e dotati di 1 GB di memoria DDR4, i nuovi Drivestor Gen2 garantiscono una gestione multitasking fluida e sono equipaggiati con una connessione 2,5 Gigabit Ethernet. Questa soluzione consente al modello Drivestor 4 Gen2, configurato in RAID 5, di raggiungere velocità in lettura fino a 266 MB/s e in scrittura fino a 160 MB/s, mantenendo al tempo stesso la piena compatibilità con le reti Gigabit e 100 Mb/s.

Uno degli aspetti più interessanti di questa nuova generazione è la GPU integrata ad alte prestazioni, che supporta la decodifica e lo streaming 4K UHD fino a 60 fps con i formati H.264 e AV1. Questo permette una riproduzione in tempo reale di contenuti in alta definizione, senza interruzioni o rallentamenti.

I NAS Drivestor Gen2 non si limitano alle prestazioni multimediali. Offrono un’ampia gamma di strumenti di backup e sincronizzazione, ideali per creare strutture di protezione multilivello dei dati. Questa caratteristica si rivela particolarmente utile contro cancellazioni accidentali, guasti o attacchi ransomware, permettendo un rapido ripristino dei file in caso di necessità.

La connettività è garantita anche dalla presenza di tre porte USB da 5 Gbps – una frontale e due posteriori – utili per collegare unità esterne, gruppi di continuità (UPS) o altre periferiche. Inoltre, l’installazione è semplificata grazie al sistema di montaggio degli HDD senza attrezzi, con possibilità di migrazione del sistema senza interruzioni e supporto alle funzioni Wake on LAN e Wake on WAN.

Dal punto di vista della capacità, i nuovi Drivestor Gen2 si distinguono per la grande flessibilità: fino a 60 TB per il modello a 2 bay e fino a 120 TB per quello a 4 bay, grazie al supporto per gli HDD da 30 TB di ultima generazione. Una possibilità che consente all’utente di costruire un vero e proprio cloud personale, scalabile e su misura, senza dover affrontare costi elevati.

Oltre all’aspetto prestazionale, ASUSTOR conferma la sua attenzione verso la sicurezza offrendo supporto alla crittografia hardware e a diverse configurazioni RAID: 0/1 e JBOD per il Drivestor 2 Gen2; 0/1/5/6/10 e JBOD per il Drivestor 4 Gen2.

I nuovi Drivestor 2 Gen2 e Drivestor 4 Gen2 sono già disponibili sul mercato rispettivamente al prezzo di 220 euro e 303 euro IVA inclusa. Con questa nuova serie, ASUSTOR si conferma come un marchio in grado di coniugare accessibilità e qualità, offrendo dispositivi versatili e performanti in grado di rispondere alle più diverse esigenze di archiviazione e intrattenimento digitale.

