Stellantis lancia in Italia il nuovo Smart Compact Van per professionisti: innovazione e praticità

Stellantis amplia la propria offerta di veicoli commerciali in Italia presentando il nuovo Smart Compact Van (SCV), pensato per rispondere alle esigenze concrete dei professionisti. Disponibile come Citroën Berlingo Van FIRST, Fiat Professional Doblò EasyPRO, Opel Combo START e Peugeot Partner ACTIVE, il SCV è progettato per diventare uno strumento di lavoro versatile, accessibile e funzionale.



Uno dei punti forti della nuova gamma è il prezzo di ingresso competitivo, pensato per supportare flotte aziendali, piccole e medie imprese e nuove attività imprenditoriali. Questa soluzione vuole rendere più agevole il rinnovo delle flotte e offrire a chi inizia una nuova attività un veicolo affidabile e sostenibile dal punto di vista economico.



Il nuovo Smart Compact Van introduce un concetto innovativo di cabina, nato da ricerche che hanno evidenziato come la maggior parte dei conducenti professionisti operi da sola e non necessiti di una configurazione a tre posti. L'innovativo sistema Flexiseat, un sedile passeggero modulare ripiegabile, consente di aumentare il volume di carico fino a 0,5 m³ e garantisce una versatilità superiore rispetto alle soluzioni tradizionali.



La flessibilità è ulteriormente aumentata grazie al nuovo Modutable, un accessorio che trasforma il veicolo in un vero e proprio ufficio mobile o in un pratico tavolino per le pause. Un vantaggio fondamentale del Modutable è la possibilità di installarlo in qualsiasi momento del ciclo di vita del veicolo, permettendo così ai professionisti di adattare il mezzo alle proprie esigenze in evoluzione.



Sotto il profilo delle motorizzazioni, la gamma propone una versione 100% elettrica in grado di offrire fino a 270 km di autonomia, accanto a tre varianti termiche (due diesel e una benzina) tutte con trasmissione manuale. Dal prossimo anno sarà disponibile anche una nuova versione mild-hybrid, confermando la libertà di scelta e l'impegno verso la transizione energetica.



Il design del nuovo SCV si distingue per un robusto paraurti anteriore che garantisce maggiore protezione e resistenza nell'uso quotidiano. Anche l'abitacolo è stato completamente ripensato secondo criteri di ergonomia e modularità, offrendo spazi ottimizzati per chi trascorre molte ore al volante.



Le quattro interpretazioni del nuovo Smart Compact Van mantengono ciascuna la propria identità: Citroën Berlingo Van FIRST privilegia semplicità e comfort, Fiat Professional Doblò EasyPRO punta su valore e concretezza, Opel Combo START enfatizza robustezza e affidabilità, mentre Peugeot Partner ACTIVE offre design distintivo e funzionalità professionale. Tuttavia, tutti i modelli condividono un approccio orientato alle esigenze quotidiane del lavoro, tra praticità, comfort ed efficienza dei costi di esercizio.



L'arrivo in Italia del nuovo Smart Compact Van rappresenta un passo strategico di Stellantis nel segmento dei veicoli commerciali compatti, con una risposta concreta e innovativa alle richieste sempre più specifiche della mobilità professionale contemporanea.