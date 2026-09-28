Gianni Morandi porta il tour C'era un Ragazzo Estate 2026 all'Arena Flegrea di Napoli

Gianni Morandi farà tappa all'Arena Flegrea di Napoli giovedì 1 ottobre con il suo attesissimo tour C'ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026, il penultimo appuntamento della leg estiva prodotta da Trident Music. Il tour celebra i 60 anni del brano iconico C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, simbolo indelebile della carriera di Morandi e della musica italiana.

La scaletta della serata includerà tutti i grandi classici che hanno segnato le generazioni, ripercorrendo il vasto repertorio dell'artista. Ad accompagnare Morandi ci sarà una superband diretta dal Maestro Luca Colombo, pronta a esaltare ogni canzone con talento ed energia.

I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, ed è possibile acquistarli anche direttamente al botteghino dell'Arena Flegrea, aperto dalle 19 per l'occasione. L'inizio dello show è previsto per le ore 21.



