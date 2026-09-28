Gianni Morandi porta il tour C'era un Ragazzo Estate 2026 all'Arena Flegrea di Napoli
Spettacolo

Gianni Morandi porta il tour C'era un Ragazzo Estate 2026 all'Arena Flegrea di Napoli

Gianni Morandi arriva all'Arena Flegrea di Napoli il 1 ottobre con il penultimo show della leg estiva dedicato ai 60 anni di C'era un ragazzo.

di Giulio Cardone
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Gianni Morandi farà tappa all'Arena Flegrea di Napoli giovedì 1 ottobre con il suo attesissimo tour C'ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026, il penultimo appuntamento della leg estiva prodotta da Trident Music. Il tour celebra i 60 anni del brano iconico C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, simbolo indelebile della carriera di Morandi e della musica italiana.

La scaletta della serata includerà tutti i grandi classici che hanno segnato le generazioni, ripercorrendo il vasto repertorio dell'artista. Ad accompagnare Morandi ci sarà una superband diretta dal Maestro Luca Colombo, pronta a esaltare ogni canzone con talento ed energia.

I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, ed è possibile acquistarli anche direttamente al botteghino dell'Arena Flegrea, aperto dalle 19 per l'occasione. L'inizio dello show è previsto per le ore 21.


Gianni Morandi porta il tour C'era un Ragazzo Estate 2026 all'Arena Flegrea di Napoli

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