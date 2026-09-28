Achille Lauro porta a San Siro lo show Comuni Immortali con Laura Pausini

Achille Lauro arriva in prima serata su Canale 5 con il suo concerto evento Comuni Immortali, registrato nello storico Stadio San Siro di Milano. Nella serata di martedì 29 settembre, la televisione apre le porte a uno spettacolo unico davanti a 60.000 spettatori, in cui Lauro ripercorre le tappe più importanti della sua carriera artistica.

Momento clou dello show è l'arrivo sul palco di Laura Pausini, ospite d'eccezione, che insieme all'artista regala al pubblico uno dei passaggi più emozionanti della serata. I due, davanti a un San Siro gremito, danno vita a un incontro carico di intensità e suggestione che resterà nella memoria degli spettatori.

L'evento è pensato come un'opera articolata in più capitoli, dove grandi successi e brani più recenti si alternano senza soluzione di continuità. Musica, performance, estetica e narrazione si intrecciano creando una vera e propria esperienza immersiva, dove il palco di San Siro si trasforma in un laboratorio di contaminazione artistica.

L'innovazione passa anche dalla moda: sulle note di Maleducata, debutta la collezione femminile Erotica firmata da Achille Lauro nel suo ruolo di Direttore Creativo di Dondup. Per la prima volta, una sfilata di moda entra in uno dei più iconici stadi del mondo durante un concerto pop: trentanove look vengono presentati sulla passerella impreziosita dalla presenza di top model internazionali come Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi.

Lo spettacolo unisce musica, moda e visione creativa in un incontro inedito che trova nella tv in prima serata una nuova dimensione. L'evento è prodotto da FriendsTv, con la regia curata da Luigi Antonini.