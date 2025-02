Audi amplia la gamma Q4 e-tron con la 40 e-tron

Audi arricchisce l’offerta della sua gamma di SUV compatti full electric con l’introduzione della nuova versione d’ingresso Q4 40 e-tron. Questo modello si distingue per una dotazione di serie particolarmente completa, un’autonomia che raggiunge i 412 chilometri (423 km per la variante Sportback) e una potenza di ricarica in corrente continua fino a 165 kW. Tra le novità più interessanti, spiccano il precondizionamento manuale della batteria e il promemoria per la manutenzione, che semplificano ulteriormente l’esperienza d’uso quotidiana.

La nuova Audi Q4 40 e-tron è dotata di una batteria da 63 kWh (59 kWh netti), che consente di percorrere fino a 412 chilometri con una sola ricarica, mentre la versione Sportback garantisce fino a 423 chilometri di autonomia. I tempi di ricarica sono estremamente ridotti: presso una colonnina fast, il passaggio dal 10% all’80% avviene in soli 24 minuti e in appena 10 minuti è possibile recuperare fino a 150 chilometri di percorrenza (155 km per la Sportback).

Sotto il cofano, il SUV compatto a trazione posteriore monta un motore sincrono a magneti permanenti da 204 CV (150 kW) e 310 Nm di coppia, che garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi e una velocità massima, limitata elettronicamente, di 160 km/h. La capacità di traino raggiunge i 1.200 kg con una pendenza dell’8% e 1.000 kg con una pendenza del 12%.

Audi ha reso ancora più efficienti i tempi di ricarica grazie al precondizionamento manuale della batteria, un’opzione che consente ai Clienti di attivare il riscaldamento della batteria tramite il sistema MMI e monitorare in tempo reale la potenza di ricarica disponibile. Questo sistema si affianca al pianificatore e-tron trip planner, che ottimizza le soste di ricarica lungo il percorso.

Inoltre, con il nuovo promemoria di manutenzione predittiva, i Clienti possono controllare lo stato del veicolo direttamente dall’app myAudi, verificando in tempo reale componenti come le pastiglie dei freni o la batteria da 12 volt. Se attivato, il sistema avviserà automaticamente il Concessionario di riferimento per fissare un appuntamento di manutenzione.

Anche sulla versione Q4 40 e-tron, l’integrazione dell’app store all’interno dell’interfaccia MMI consente di accedere direttamente alle applicazioni più utilizzate, senza dover necessariamente connettere lo smartphone. I Clienti possono usufruire di servizi che spaziano dalla navigazione alla musica, dal gaming alle news, oltre alla possibilità di selezionare stazioni di ricarica specifiche con il pianificatore e-tron trip planner.

L’interfaccia smartphone permette inoltre la connessione diretta al sistema MMI, trasferendo contenuti come navigazione, telefonia e musica in modalità wireless o tramite cavo USB-C. A tutto ciò si aggiunge ChatGPT, ora disponibile nel cloud Azure OpenAI Service, che consente di controllare le impostazioni di infotainment, navigazione e climatizzazione con comandi vocali in linguaggio naturale.

Le nuove Audi Q4 40 e-tron e Q4 Sportback 40 e-tron saranno disponibili in prevendita da metà febbraio presso le Concessionarie italiane, con un prezzo di partenza rispettivamente di 49.900 euro per la versione SUV e 51.100 euro per la variante Sportback.

La dotazione di serie include il sistema di navigazione MMI plus, i servizi Audi connect navigation & infotainment, il cruscotto digitale Audi virtual cockpit da 10,25”, oltre ai sedili riscaldabili e al portellone elettrico. Un pacchetto completo che rende questa versione entry-level un’opzione particolarmente interessante per chi desidera entrare nel mondo della mobilità elettrica con tecnologia avanzata e comfort premium.