Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Audi svela la Concept C, una spettacolare show car full electric a due posti, che incarna la nuova filosofia di design del marchio e segna un punto di svolta per il futuro della Casa dei quattro anelli. L’essenzialità diventa il fulcro creativo di un linguaggio stilistico capace di coniugare purezza delle forme, precisione costruttiva e un’inedita interpretazione dell’heritage Audi.

Il frontale di Audi Concept C è dominato da una cornice verticale che trae ispirazione dalla leggendaria Auto Union Type C del 1936 e dalla terza generazione di Audi A6. Questa reinterpretazione moderna rende protagonista il logo dei quattro anelli, abbinandolo a proporzioni inedite favorite dalla collocazione centrale della batteria. La linea di spalla scolpita conferisce dinamismo, mentre l’abitacolo arretrato si integra con un tettuccio rigido retrattile elettrico, prima assoluta per una roadster Audi.

La configurazione del tetto abbina la versatilità di una cabriolet alla pulizia monolitica di una carrozzeria coupé. Al posteriore, la purezza delle forme si fonde con la muscolarità delle svasature orizzontali, enfatizzando la sportività della vettura.

Audi Concept C introduce un’inedita firma luminosa a quattro elementi orizzontali, comune ai gruppi ottici anteriori e posteriori, immediatamente riconoscibile e destinata a diventare un nuovo tratto distintivo del marchio. La verniciatura in tinta Titanium, calda e sofisticata, si ispira alla lucentezza del metallo da cui prende il nome, simbolo di resistenza e leggerezza.

L’abitacolo è pensato all’insegna della massima essenzialità. Le superfici nette e le forme geometriche, di chiara ispirazione architettonica, offrono abitabilità generosa per due occupanti. Il guidatore, lievemente disassato verso il centro, beneficia di una posizione di guida coinvolgente e intuitiva.

Gli interni utilizzano materiali di alta qualità come l’alluminio anodizzato, con comandi fisici che garantiscono il tipico “click Audi” dal forte feeling aptico. Al centro dell’esperienza spicca il volante rotondo con i quattro anelli in metallo, vero simbolo di precisione costruttiva. L’illuminazione indiretta crea un’atmosfera sofisticata, sottolineando la purezza delle linee con toni ispirati al titanio.

Audi Concept C propone una tecnologia al servizio del conducente, senza mai diventare protagonista invadente. Il display centrale da 10,4 pollici fornisce informazioni su misura, integrandosi perfettamente con i comandi tattili aptici presenti sul volante e sulla console centrale. Ogni elemento è posizionato in modo naturale, dove ci si aspetta che sia, esaltando l’ergonomia e la funzionalità.

Con Concept C, Audi compie un passo decisivo nel ridefinire la propria identità stilistica. La nuova show car rappresenta il paradigma dell’essenzialità, capace di unire tecnica, emozione e intelligenza in un linguaggio inconfondibile. Questo modello anticipa non solo una futura vettura di serie, ma anche i tratti distintivi che caratterizzeranno l’intera gamma Audi del domani.