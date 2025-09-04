Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Published

Audi svela la Concept C, una spettacolare show car full electric a due posti, che incarna la nuova filosofia di design del marchio e segna un punto di svolta per il futuro della Casa dei quattro anelli. L’essenzialità diventa il fulcro creativo di un linguaggio stilistico capace di coniugare purezza delle forme, precisione costruttiva e un’inedita interpretazione dell’heritage Audi.

Il frontale di Audi Concept C è dominato da una cornice verticale che trae ispirazione dalla leggendaria Auto Union Type C del 1936 e dalla terza generazione di Audi A6. Questa reinterpretazione moderna rende protagonista il logo dei quattro anelli, abbinandolo a proporzioni inedite favorite dalla collocazione centrale della batteria. La linea di spalla scolpita conferisce dinamismo, mentre l’abitacolo arretrato si integra con un tettuccio rigido retrattile elettrico, prima assoluta per una roadster Audi.

La configurazione del tetto abbina la versatilità di una cabriolet alla pulizia monolitica di una carrozzeria coupé. Al posteriore, la purezza delle forme si fonde con la muscolarità delle svasature orizzontali, enfatizzando la sportività della vettura.

Audi Concept C introduce un’inedita firma luminosa a quattro elementi orizzontali, comune ai gruppi ottici anteriori e posteriori, immediatamente riconoscibile e destinata a diventare un nuovo tratto distintivo del marchio. La verniciatura in tinta Titanium, calda e sofisticata, si ispira alla lucentezza del metallo da cui prende il nome, simbolo di resistenza e leggerezza.

L’abitacolo è pensato all’insegna della massima essenzialità. Le superfici nette e le forme geometriche, di chiara ispirazione architettonica, offrono abitabilità generosa per due occupanti. Il guidatore, lievemente disassato verso il centro, beneficia di una posizione di guida coinvolgente e intuitiva.

Gli interni utilizzano materiali di alta qualità come l’alluminio anodizzato, con comandi fisici che garantiscono il tipico “click Audi” dal forte feeling aptico. Al centro dell’esperienza spicca il volante rotondo con i quattro anelli in metallo, vero simbolo di precisione costruttiva. L’illuminazione indiretta crea un’atmosfera sofisticata, sottolineando la purezza delle linee con toni ispirati al titanio.

Audi Concept C propone una tecnologia al servizio del conducente, senza mai diventare protagonista invadente. Il display centrale da 10,4 pollici fornisce informazioni su misura, integrandosi perfettamente con i comandi tattili aptici presenti sul volante e sulla console centrale. Ogni elemento è posizionato in modo naturale, dove ci si aspetta che sia, esaltando l’ergonomia e la funzionalità.

Con Concept C, Audi compie un passo decisivo nel ridefinire la propria identità stilistica. La nuova show car rappresenta il paradigma dell’essenzialità, capace di unire tecnica, emozione e intelligenza in un linguaggio inconfondibile. Questo modello anticipa non solo una futura vettura di serie, ma anche i tratti distintivi che caratterizzeranno l’intera gamma Audi del domani.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

“QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO”: è uscita la colonna sonora del classico Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Spettacolo

Da Ischia a Paestum, Stefano De Martino è pronto a riconquistare la Campania

Spettacolo

“PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO” in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Motori

Leapmotor e Gruppo Grimaldi: la Grande Tianjin salpa da Shanghai verso l’Europa con oltre 2.500 veicoli elettrici

Moda

Beyoncé e Levi’s lanciano The Denim Cowboy

Test

MG4 XPower: la nostra prova su strada

Spettacolo

MGK lancia il settimo album “Lost Americana” con un’esplosione di colori e sonorità

Spettacolo

Marco Masini grande successo per il tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare”

Spettacolo

Djs From Mars e David Guetta insieme per un brano esplosivo: “Things I Haven’t Told You”

Spettacolo

La 24ª edizione del Premio Fabrizio De André: celebrazione della creatività a Roma

Motori

Hyundai INSTER: un viaggio elettrico tra cultura e innovazione a Roma

Spettacolo

Don Joe lancia il Singolo “TAXI” con RRARI DAL TACCO e Low-Red

Giochi

Turtle Beach rivoluziona il gaming con tre nuove periferiche da corsa per Xbox e PC

Motori

Lo stabilimento di Steyr diventa elettrico: partono i motori Gen6 per la Neue Klasse BMW

Test

BMW Serie 2 Gran Coupé: la nostra prova su strada

Motori

Pony Coupe Concept: l’icona di Giugiaro che ha definito lo stile Hyundai

Società

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Leapmotor C10 AWD: potenza e rrecisione nel nuovo SUV elettrico

Spettacolo

L’Arena di Verona ospita un tributo stellare per i 90 anni di Luciano Pavarotti

Spettacolo

Al via la 20ª edizione del PeM! Festival 2025 – Parole e Musica nel Cuore del Monferrato

Tecnologia

Subaru avvia i test sulle batterie allo stato solido per i robot industriali

Spettacolo

LUCIANO LIGABUE: domani alla Reggia di Caserta inizia la grande festa de LA NOTTE DI CERTE NOTTI

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Tecnologia

NIKON: arriva la Zf in versione Silver

Motori

Castrol e Zenvo insieme per ridefinire le prestazioni delle hypercar

Motori

Dacia Duster e Bigster: debutta il nuovo motore Hybrid-G 150 4×4 bi-fuel benzina/GPL

Motori

Mazda lancia la charging app

Spettacolo

LADY GAGA: disponibili il nuovo singolo “The Dead Dance” e il videoclip diretto da TIM BURTON

Motori

Omoda 7: eccellenza nella sicurezza con il Test dell’Alce

Motori

Porsche Cayenne Elettrica: ricarica wireless a induzione e una verniciatura fluorescente unica

Motori

Volvo Cars avvia la produzione della nuova Volvo ES90 completamente elettrica

Società

Inciso il brano “VAI ITALIA”: l’inno di MOGOL e AL BANO

Motori

Nuovo record di Leapmotor in Cina: oltre 57.000 unità vendute ad agosto 2025

Motori

MINI JCW x Deus Ex Machina: due visioni, un’unica passione

Spettacolo

RED BULL 64 BARS: è disponibile il nuovo episodio con DANNO
Guided Learning, immagini e flashcard

Tecnologia

AI e Scuola, Gemini introduce funzionalità avanzate per supportare studenti ed esami

Motori

Kawasaki 2026: nuove livree per Vulcan S ed Eliminator

Spettacolo

BLACK PRINCE annuncia il suo primo EP ufficiale “EDUCAZIONE SICILIANA”

Tecnologia

HUAWEI WATCH D2: un nuovo Blu per il tuo equilibrio tra stile e benessere
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Castrol e Zenvo insieme per ridefinire le prestazioni delle hypercar

Castrol, leader mondiale nei lubrificanti, e Zenvo Automotive, il rinomato produttore danese di hypercar, hanno unito le forze in una collaborazione tecnica che promette...

17 ore ago

Motori

Dacia Duster e Bigster: debutta il nuovo motore Hybrid-G 150 4×4 bi-fuel benzina/GPL

La rivoluzione firmata Dacia continua con l’arrivo del nuovo motore Hybrid-G 150 4×4, una novità assoluta nel panorama mondiale. La casa automobilistica porta infatti...

18 ore ago

Motori

Mazda lancia la charging app

Mazda Motor Italia ha appena rilasciato una novità che semplifica la vita agli automobilisti elettrici: la nuova Mazda Charging App. Annunciata a Roma, questa...

18 ore ago

Motori

Omoda 7: eccellenza nella sicurezza con il Test dell’Alce

Omoda 7 ha dimostrato ancora una volta le sue qualita superando brillantemente il test dell’alce a una velocità notevole di 78 km/h. Questo test...

18 ore ago