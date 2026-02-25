Audi e Dolomiti Superski: performance e mobilità sostenibile sulle Alpi

Immersi negli scenari unici delle Dolomiti, Audi rinnova il proprio legame con il territorio alpino con un’iniziativa che unisce sport, innovazione e rispetto per l’ambiente. La nuova collaborazione tra Audi e Dolomiti Superski porta in Alta Badia le “Audi driving experience” su ghiaccio e soluzioni di ricarica sostenibili dedicate alla mobilità elettrica.

Nel cuore della ski area, presso il Parterre della Gran Risa a La Villa, gli appassionati del marchio dei quattro anelli possono mettersi al volante per vivere un’esperienza di guida su fondo ghiacciato grazie al nuovo Audi Snow Track. Si tratta di un proving ground progettato per esaltare le caratteristiche tecnologiche e le performance dei modelli Audi anche nelle condizioni più estreme. Operativo fino al 18 marzo 2026, questo spazio permette a clienti e ospiti di testare dal vivo l’avanguardia tecnica del brand.

Parallelamente, nel comprensorio della Ski Area Alpe Lusia, Audi e MOON POWER Italia – brand di Volkswagen Group Italia dedicato alle infrastrutture di ricarica – mettono a disposizione nuove wall box capaci di ricaricare veicoli fino a 22 kW in corrente alternata. Grazie a queste colonnine, installate in prossimità degli impianti di risalita, gli sciatori possono godersi una giornata sulle piste mentre le loro vetture si ricaricano in modo efficiente e sostenibile.

L’iniziativa consolida l’impegno di Audi verso una mobilità elettrica sempre più accessibile anche in montagna, portando la tecnologia al servizio di chi vive la neve e l’ambiente in modo responsabile. Nel video “The unstoppable performance” viene raccontato in chiave emozionale il legame tra Audi e il territorio alpino, sottolineando la sinergia fra innovazione e natura, prestazioni e sostenibilità.

Con questa partnership, Audi non solo promuove la propria visione di guida e di progresso, ma contribuisce concretamente allo sviluppo di un modello di turismo alpino più moderno e rispettoso dell’ambiente. Le Dolomiti, con il loro fascino e la loro energia, diventano ancora una volta il palcoscenico ideale per mostrare come la tecnologia possa convivere armoniosamente con la bellezza naturale del territorio.