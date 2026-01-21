Audi e Madonna di Campiglio accolgono il Ducati Lenovo Team

Per il quarto anno consecutivo, Audi e Madonna di Campiglio hanno accolto il Ducati Lenovo Team, in occasione della nuova edizione di “Campioni In Pista”, evento che celebra la sinergia tra prestazioni, innovazione e passione sportiva. La località trentina, da oltre dodici anni partner della Casa dei quattro anelli, è diventata il palcoscenico ideale per presentare la squadra ufficiale MotoGP e onorare il prestigioso centenario della fondazione di Ducati.

La manifestazione sottolinea ancora una volta la forza del legame tra i due marchi del Gruppo Audi. Ducati, premium brand di Audi Group, ha scelto la celebre cornice di Madonna di Campiglio per dare avvio alla nuova stagione sportiva, confermando lo spirito di collaborazione e la condivisione di valori come performance, tecnologia e avanguardia. L’atmosfera delle Dolomiti si è così trasformata in un punto d’incontro tra il mondo delle due e delle quattro ruote, dove l’eccellenza tecnica e stilistica diventa protagonista.

Durante l’incontro, i riflettori si sono puntati sulle “Rosse di Borgo Panigale” e sui piloti che porteranno i colori Ducati nella prossima stagione di MotoGP, simboli di un’eccellenza motoristica tutta italiana che si fonde con la visione del gruppo tedesco per il futuro della mobilità. L’evento è stato anche un momento di riflessione e orgoglio per il traguardo dei cento anni di Ducati, un secolo contraddistinto da storia, competizione e innovazione continua.

Audi ha colto l’occasione per ribadire il proprio impegno verso una mobilità sempre più sostenibile. La partnership con Madonna di Campiglio, attiva dal 2013, si basa su un percorso condiviso che mira a sviluppare soluzioni tecnologiche per una mobilità a zero emissioni. Testimonianza di questo impegno sono i recenti investimenti dei quattro anelli a favore della transizione elettrica, nonché l’attenzione posta verso eventi sportivi di alto profilo come la tappa notturna di slalom maschile della Audi FIS Ski World Cup, simbolo della continuità tra sport, tecnica e innovazione.

Tra le protagoniste dell’evento spiccavano la Granturismo elettrica Audi RS e-tron GT performance e la Ducati Panigale V4 R, due modelli che incarnano alla perfezione la filosofia di sportività e precisione ingegneristica che contraddistingue i brand del gruppo. L’incontro a Madonna di Campiglio ha così rappresentato molto più di una semplice presentazione: è stata una celebrazione dell’unione tra tecnologia e passione, tra la potenza silenziosa dell’elettrico e l’adrenalina della velocità su pista.

Con Audi Group unico player mondiale impegnato contemporaneamente in Formula 1 e MotoGP, la serata ha suggellato un connubio ormai consolidato nel panorama motoristico internazionale. Un connubio che guarda al futuro, senza dimenticare la tradizione, e che continua a scrivere nuove pagine nella storia dell’eccellenza made in Europe.