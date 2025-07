Audi e-tron a supporto della Maratona dles Dolomites – Enel

Alta Badia si conferma la casa dell’innovazione sostenibile con Audi, che ha accompagnato anche quest’anno la Maratona dles Dolomites – Enel, tra le granfondo più iconiche al mondo, giunta alla sua 38ª edizione. Domenica 6 luglio, oltre 8.000 ciclisti hanno affrontato le leggendarie salite dolomitiche, immersi nella bellezza naturale di uno dei luoghi più suggestivi d’Europa, pedalando tra paesaggi che raccontano la storia del ciclismo.

Per il nono anno consecutivo Audi ha affiancato la Maratona dles Dolomites – Enel come Official Mobility Partner, testimoniando la propria idea di progresso attraverso la transizione verso la mobilità a zero emissioni. La casa dei quattro anelli ha messo a disposizione dell’organizzazione una flotta di 12 vetture elettrificate, di cui sei full electric tra Audi SQ6 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron, garantendo supporto lungo i percorsi per un’assistenza completamente sostenibile.

La manifestazione, che ha visto atleti e amatori cimentarsi in tre tracciati leggendari tra le Dolomiti, è stata l’occasione per ribadire l’impegno di Audi verso un futuro più pulito, unendo sport, innovazione e rispetto per l’ambiente in uno dei luoghi simbolo del ciclismo internazionale. Il tracciato Maratona con 138 km e 4.230 m di dislivello, il percorso Medio con 106 km e 3.130 m di dislivello e il percorso Classico con 55 km e 1.780 m di dislivello hanno offerto un’esperienza epica a chi ha deciso di affrontare le mitiche salite alpine.

La partnership tra Audi e l’Alta Badia, attiva dal 2017, non si limita alla Maratona ma si estende durante l’intera stagione estiva, con la presenza di Audi driving experience e test drive su strada che consentono al pubblico di provare le ultime tecnologie del marchio in tema di elettrificazione e assistenza alla guida. Presso l’Audi Info Point in Strada Col Alt 97, visitatori e appassionati possono ricevere informazioni, prenotare test drive e partecipare ad attività esclusive per scoprire da vicino il mondo Audi.

Il sostegno alla Maratona dles Dolomites – Enel si inserisce all’interno della strategia di sostenibilità del Gruppo Audi, che punta a una mobilità premium integralmente connessa e a zero emissioni. Con oltre 1,7 milioni di automobili Audi consegnate nel 2024 e una presenza globale in più di 100 mercati, il marchio dei quattro anelli prosegue con determinazione il suo percorso verso un futuro dove tecnologia e tutela dell’ambiente convivono, garantendo performance ed emozione anche tra le strade leggendarie delle Dolomiti.