Audi for Business: dalla nuova gamma plug-in dei quattro anelli ai nuovi servizi per le imprese

Audi amplia la propria strategia dedicata al mondo aziendale con il programma Audi for Business, un’iniziativa pensata per rispondere in maniera mirata alle esigenze delle imprese e delle flotte. L’obiettivo è offrire soluzioni di mobilità su misura, valorizzando i punti di forza del marchio: innovazione tecnologica, efficienza e sportività.

Il programma si struttura su pilastri ben definiti: una rete specializzata e una consulenza personalizzata accompagnano le aziende in ogni fase, dalla scelta dei veicoli alla gestione operativa della flotta. A queste si aggiungono fleet manager dedicati e servizi Audi Service che garantiscono qualità ed esperienza, completando un’offerta rivolta alle richieste di massima flessibilità tipiche della clientela business.

Elemento cardine dell’iniziativa è la possibilità di scegliere tra differenti tecnologie di propulsione, che riflettono la transizione verso una mobilità più sostenibile. In questo contesto, Audi presenta una nuova gamma plug-in hybrid composta da 13 modelli, espressione concreta dell’equilibrio tra motore termico e trazione full electric. Questi modelli coprono tutti i segmenti del mercato e incarnano i valori fondanti del marchio: efficienza e sportività.

La strategia di elettrificazione di Audi non si limita ai veicoli ma include un ecosistema dedicato alla ricarica, oggi ulteriormente potenziato grazie a MOON POWER, il brand di Volkswagen Group Italia specializzato nella realizzazione di infrastrutture energetiche per il settore business. L’integrazione di MOON POWER nel programma rafforza l’impegno di Audi nel sostenere la transizione delle aziende verso la mobilità elettrica, offrendo soluzioni complete e interoperabili con gli standard più evoluti.

Attraverso “una rete specializzata, consulenza personalizzata, fleet manager dedicati e servizi votati alla flessibilità”, Audi persegue un approccio globale alla mobilità d’impresa che unisce innovazione e concretezza. La gamma plug-in rappresenta la sintesi di questo percorso: un ponte tecnologico tra presente e futuro capace di garantire prestazioni elevate, ottimizzare i costi di gestione e ridurre l’impatto ambientale.

Con Audi for Business, la casa dei quattro anelli si conferma interlocutore privilegiato per le imprese che intendono affrontare la transizione energetica con competenza, solidità e una visione di lungo periodo.