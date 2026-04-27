Peugeot svela due concept car al Salone Auto di Pechino 2026 e rafforza la sua strategia globale

Peugeot presenta Concept 6 e Concept 8 al Salone di Pechino 2026, sottolineando il suo impegno nella mobilità elettrica e nella crescita nel mercato cinese.

Peugeot torna protagonista al Salone Internazionale dell'Auto di Pechino 2026 riaffermando la propria ambizione globale e il forte impegno verso la mobilità elettrica e intelligente in uno dei mercati chiave al mondo. L'evento rappresenta un momento strategico per il brand, che accelera nella trasformazione combinando design francese, piacere di guida e tecnologie d'avanguardia.

La presenza al salone è una dichiarazione chiara della strategia mondiale del marchio. La Cina si conferma fondamentale per Peugeot, sia come mercato leader della mobilità elettrica che come motore di innovazione in grado di modellare il futuro della gamma. Pechino è oggi un palcoscenico chiave per PEUGEOT. Questo salone dell'auto non serve solo a presentare i piani per i prodotti futuri - ma a riaffermare la nostra ambizione. La Cina è un motore principale della nostra trasformazione globale, in particolare nell'elettrificazione, nell'innovazione e nello sviluppo dell'immagine del marchio. Oggi presentiamo due nuove concept car che dimostrano la nostra visione per un futuro audace per il marchio, combinando il design felino e francese con il piacere di guida con tecnologie elettriche e intelligenti di livello mondiale, sia per la Cina che per il nostro mercato globale - ha dichiarato Alain Favey, CEO PEUGEOT

Le due nuove concept car, Concept 6 e Concept 8, sono il cuore della visione Peugeot a Pechino. Concept 6 rappresenta una reinterpretazione audace della grande berlina firmata Peugeot, con una silhouette dinamica e felina che richiama l'eredità delle station wagon grand turismo. Raffinata e sportiva, moderna ma senza tempo, trasmette un design emozionale e un marcato tocco francese.

Concept 8 lancia il futuro dei grandi SUV del marchio. Il design pulito e funzionale trasmette efficienza e prestazioni aerodinamiche, mentre le proporzioni generose e l'assetto deciso promettono un'esperienza di guida coinvolgente. Questo concept annuncia la prossima fase dell'ambizione SUV per il marchio, tra potenza, spazio e dinamismo.

Entrambi i modelli sottolineano la volontà di Peugeot di offrire veicoli distintivi e all'avanguardia sia per il mercato cinese sia per il panorama globale.

La partecipazione di Peugeot a Pechino rafforza inoltre la strategia internazionale con una nuova gamma di grandi berline e SUV destinate sia alla Cina che all'export, prodotte nell'impianto Dongfeng di Wuhan. Queste vetture combineranno il meglio del design e della dinamica di Peugeot con l'eccellenza tecnologica locale.

Peugeot si conferma, infine, tra i leader europei nell'elettrificazione della gamma, con una proposta di 12 modelli elettrici, garanzia estesa e tecnologie di bordo innovative, come il Panoramic i-Cockpit e ChatGPT presenti su tutta la gamma. La presenza al Salone di Pechino 2026 sottolinea la determinazione del brand a fissare nuovi standard per il futuro della mobilità globale, con particolare attenzione all'innovazione e all'esperienza di guida.