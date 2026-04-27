Leasys rivoluziona il remarketing in Europa con il nuovo sito Clickar per l'usato

Leasys lancia Clickar, nuovo marketplace digitale per la compravendita di auto usate, con interfaccia innovativa e aste online dedicate ai professionisti.

Leasys ha presentato il suo nuovo marketplace digitale Clickar, una piattaforma che ambisce a rivoluzionare il mercato europeo della compravendita di veicoli usati. Lancio che rafforza la strategia di remarketing dell'azienda, il sito si distingue per prestazioni ottimizzate e una customer experience digitale pensata per offrire maggiore rapidità di accesso e semplicità delle procedure di acquisto.

La nuova interfaccia è stata completamente ridisegnata, rendendo più intuitiva la navigazione e migliorando le funzionalità di ricerca. Gli utenti professionisti del settore automotive possono così partecipare facilmente alle aste online dedicate ai veicoli di fine noleggio. La struttura della piattaforma consente non solo di acquistare ma anche di vendere auto attraverso la registrazione come banditore, facilitando così tutte le fasi del processo di remarketing.

Il progetto punta a un progressivo ampliamento, con l'obiettivo di estendere in futuro l'accesso anche alla clientela privata, potenziando la portata del marketplace nell'ambito della trasformazione digitale di Leasys. In Spagna, la piattaforma opera sotto il nome di Leasys Automarket, mantenendo le stesse caratteristiche e servizi.

La piattaforma è attiva in tutti i mercati Leasys ad eccezione di Regno Unito, Belgio e Paesi Bassi.



Clickar rappresenta una leva strategica per sviluppare ulteriormente la nostra attività di remarketing, favorendo sia l'efficienza operativa che la crescita commerciale in tutta Europa, ha dichiarato Matteo Merlo, Remarketing Chief Officer di Leasys. Grazie a un'interfaccia più intuitiva ed efficace puntiamo a migliorare l'esperienza dei clienti, garantendo un accesso più semplice e rapido alla nostra offerta di veicoli.

Leasys continua così a estendere il proprio ecosistema digitale, promuovendo una mobilità sempre più sostenibile, efficiente e innovativa. L'azienda, joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, rimane leader europeo del noleggio a medio-lungo termine, con una flotta di oltre 950.000 veicoli e presenza in 11 paesi.