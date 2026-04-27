Renault Twingo E-Tech Electric fa il suo debutto a Floracult 2026

Renault rafforza il suo impegno verso sostenibilità, design e innovazione partecipando come main sponsor a FloraCult 2026, l’atteso evento dedicato alla natura e alla creatività in programma dal 24 al 26 aprile ai Casali del Pino. In questo contesto unico, il brand francese porta al centro della scena la nuova Renault Twingo E-Tech Electric, protagonista di una spettacolare installazione floreale capace di fondere arte, ambiente e mobilità urbana.

All’interno della Sala Polivalente, cuore pulsante della manifestazione, Renault propone un’esperienza immersiva che trasforma il design iconico della Twingo in un racconto naturale e sensoriale. L’allestimento prende ispirazione dalle linee distintive della city car, reinterpretandole attraverso elementi vegetali e scenografie acquatiche che esaltano la sua personalità dinamica e contemporanea. Un omaggio evidente alla prima versione del 1992, reinterpretata oggi in chiave elettrica e sostenibile.

Il frontale della vettura, caratterizzato dai fari LED circolari che creano il celebre “aspetto sorridente”, diventa il punto di partenza di una scenografia suggestiva. Due esemplari di Twingo E-Tech Electric emergono da un paesaggio lacustre ricreato ad hoc, con grandi vasche d’acqua laterali arricchite da ninfee, papiri e piante acquatiche. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, una struttura vegetale sospesa si riflette nelle superfici d’acqua, creando un effetto visivo amplificato e immersivo che mette in dialogo continuo natura e design automobilistico.

La partecipazione di Renault si inserisce perfettamente nello spirito di FloraCult, sintetizzato nel claim “Natura è Cultura”. L’evento si conferma come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al florovivaismo e alla creatività sostenibile, con oltre 170 espositori, installazioni artistiche, laboratori e incontri con esperti, ricercatori e artisti di fama internazionale.

In questo scenario, la presenza della Twingo E-Tech Electric assume un valore simbolico forte, rappresentando una visione concreta di mobilità urbana sostenibile, accessibile e perfettamente integrata con l’ambiente. Renault ribadisce così la propria strategia orientata all’elettrificazione e al rispetto dell’ecosistema, dimostrando come tecnologia e design possano convivere armoniosamente con la natura.

FloraCult 2026 diventa quindi il palcoscenico ideale per raccontare una nuova idea di mobilità, dove innovazione e responsabilità ambientale si incontrano, offrendo al pubblico non solo un’esperienza estetica, ma anche uno spunto di riflessione sul futuro delle città e degli spostamenti quotidiani.