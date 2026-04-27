Nuova Audi Q4 e-tron: più efficienza e digitalizzazione per il SUV elettrico

La nuova Audi Q4 e-tron si prepara a ridefinire gli standard del segmento dei SUV elettrici compatti, portando su strada un mix evoluto di efficienza, tecnologia e versatilità. Il rinnivamento non è solo estetico, ma rappresenta un salto generazionale che punta a rafforzare la leadership del brand nella mobilità a zero emissioni.

Il design si fa più muscolare e affilato, con linee tese e un frontale dominato dal single frame in tinta carrozzeria. Anche gli interni cambiano radicalmente, introducendo un vero e proprio palcoscenico digitale che trasforma l’esperienza di guida in qualcosa di immersivo e altamente tecnologico. L’abitabilità resta uno dei punti di forza: dimensioni da SUV compatto, ma spazio interno degno di categorie superiori.

Sotto il profilo tecnico, la nuova Q4 e-tron compie un deciso passo avanti in termini di efficienza. Grazie a un powertrain aggiornato e a un nuovo motore sincrono a magneti permanenti, il modello registra un miglioramento complessivo del 10% nei consumi energetici, offrendo un’autonomia che arriva fino a 592 chilometri nel ciclo WLTP. Un dato che la colloca tra le migliori della categoria, rendendola ideale sia per l’utilizzo urbano sia per i lunghi viaggi.

Altro elemento chiave è la ricarica. La potenza in corrente continua sale fino a 185 kW, consentendo di recuperare fino a 185 km di autonomia in soli 10 minuti. Un risultato che riduce sensibilmente i tempi di sosta e aumenta la praticità nell’uso quotidiano. Il sistema Plug & Charge semplifica ulteriormente l’esperienza, eliminando la necessità di app o tessere: basta collegare il cavo per avviare automaticamente la ricarica.

Tra le novità più rilevanti spicca la ricarica bidirezionale, una prima assoluta per il marchio. La vettura può non solo assorbire energia, ma anche restituirla, alimentando dispositivi esterni o persino un’abitazione. Una funzione che apre nuovi scenari nella gestione domestica dell’energia, soprattutto in abbinamento a impianti fotovoltaici.

La gamma si articola in tre varianti, con potenze comprese tra 204 e 340 CV, disponibili sia con trazione posteriore sia con trazione integrale quattro. Un’offerta pensata per soddisfare esigenze diverse, dal cliente business alla famiglia, senza rinunciare a prestazioni brillanti e comfort elevato.

All’interno, la digitalizzazione raggiunge livelli mai visti. Il sistema si basa su Android Automotive OS, con integrazione dell’intelligenza artificiale e comandi vocali evoluti. L’assistente digitale, supportato anche da tecnologie come ChatGPT, è in grado di comprendere richieste complesse e migliorare nel tempo grazie all’autoapprendimento. Il tutto è affiancato da un ecosistema di app installabili direttamente a bordo, senza bisogno dello smartphone.

Anche la sicurezza beneficia di un importante upgrade, con sistemi ADAS avanzati e funzioni predittive basate su machine learning. Dalla frenata automatica d’emergenza all’assistenza alla guida evoluta, ogni dettaglio è pensato per garantire massima protezione e comfort in ogni condizione.

Infine, il prezzo di partenza fissato a 43.350 euro rende la nuova Audi Q4 e-tron ancora più competitiva, considerando il livello di tecnologia e dotazioni offerte. L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per il terzo trimestre del 2026, con quattro allestimenti disponibili.