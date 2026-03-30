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Audi porta performance ed emozione alla Milano Design Week 2024

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Audi rinnova la propria partecipazione alla Milano Design Week, confermandosi per il tredicesimo anno consecutivo co-producer della mostra evento di Interni nell’ambito del FuoriSalone. Dal 20 al 26 aprile il marchio dei quattro anelli sarà protagonista nel cuore di Milano con iniziative dedicate al dialogo tra design, tecnologia e innovazione, sottolineando ancora una volta il legame profondo tra l’estetica e il progresso tecnico.

La presenza Audi alla Design Week 2024 si articola attraverso diversi poli d’interesse, tra cui l’Audi Design Hub presso Portrait Milano: uno spazio pensato come luogo di riflessione e confronto sul futuro del design e dell’automotive. Qui, il pubblico potrà immergersi nelle visioni del brand, che da sempre pone l’emozione al centro del proprio linguaggio stilistico e tecnologico.

Uno dei momenti più attesi sarà l’anteprima italiana al pubblico della monoposto di Formula 1 Audi R26 e la première di Audi RS 5. Questi due modelli rappresentano l’apice dell’ibridazione applicata alle performance, portando in scena la sintesi di potenza e sostenibilità che segna il percorso evolutivo del marchio.

Contestualmente, Audi presenta Origin, un’installazione ideata come portale verso il futuro del brand, ispirata alla nuova strategia di design e realizzata in collaborazione con lo studio Zaha Hadid Architects. L’opera trova spazio all’interno della mostra *INTERNI Materiae*, punto di riferimento del FuoriSalone, e interpreta la visione Audi nel rapporto tra forma, materia e innovazione tecnologica.

La partecipazione di Audi all’evento si estende dall’Università Statale al Montenapoleone District, mettendo in relazione diverse aree culturali della città in un percorso che unisce arte, architettura e mobilità. Una presenza diffusa che vuole tradurre visivamente — e simbolicamente — la capacità di un marchio premium di integrarsi con i linguaggi contemporanei del design e della sostenibilità.

Dal 20 al 26 aprile, quindi, Milano sarà il palcoscenico ideale per raccontare la connessione tra design e performance attraverso l’immaginario Audi. Come sottolineato nella comunicazione ufficiale, *questo impegno conferma la volontà di Audi di portare la mobilità al centro del dibattito sociale, sottolineando la relazione essenziale tra design, innovazione e i cambiamenti della società contemporanea.*

Con la sua tredicesima partecipazione consecutiva, Audi consolida il ruolo di attore protagonista nel panorama culturale del design, confermando come la ricerca estetica e la tecnologia più avanzata possano coesistere in un linguaggio unico, capace di trasformare la mobilità in un’esperienza emotiva e intellettuale.

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