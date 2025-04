Audi protagonista alla Milano Design Week 2025 con “flexability” e la nuova A6 Avant

In occasione della Milano Design Week 2025, Audi rinnova la sua presenza da protagonista al Fuorisalone, confermando il proprio ruolo di marchio pioniere tra design, innovazione e sostenibilità. Fino al 13 aprile, Audi House of Progress accoglie il pubblico negli eleganti spazi di Portrait Milano, nel cuore del Quadrilatero della moda, offrendo un’esperienza immersiva all’insegna della flessibilità e dell’avanguardia.

Il fulcro della presenza Audi alla Design Week è il progetto “flexability”, realizzato nell’ambito della mostra-evento INTERNI CRE-ACTION. Un termine che unisce “flessibilità” e “abilità”, rappresentando la visione Audi di un progresso capace di adattarsi e trasformare i cambiamenti in opportunità.

A interpretare artisticamente questo concetto è il duo olandese DRIFT con l’installazione site-specific “Drift Us”: ventidue elementi luminosi ispirati alla forza primordiale del vento, che reagiscono ai movimenti dei visitatori, creando un dialogo unico tra luce, suono e spazio. I materiali degli steli, sviluppati insieme al Textile Museum Tilburg, garantiscono un movimento fluido e naturale, in una perfetta fusione tra uomo, tecnologia e natura.

All’interno dell’installazione, Audi svela in anteprima mondiale la nuova Audi A6 Avant, affiancata dalla Audi A6 Avant e-tron. Due anime complementari che rappresentano l’avanguardia del Brand: da un lato l’innovazione elettrica della A6 e-tron, con un record aerodinamico (CX di 0,24), dall’altro l’evoluzione di un modello iconico, sinonimo di eleganza, sportività e funzionalità sin dal 1977.

La première italiana della nuova A6 Avant sottolinea il forte legame tra Audi, Milano e il mercato italiano, celebrando valori condivisi come creatività, innovazione e tensione verso il futuro.

Audi House of Progress sarà teatro di eventi e incontri dedicati al tema della flessibilità in diversi ambiti.

Martedì 8 aprile si terrà l’Audi Night, la serata di punta con la partecipazione del management di AUDI AG e Audi Italia, designer, stakeholder internazionali, artisti e giornalisti. Durante l’evento saranno presentati ufficialmente la nuova A6 Avant e l’opera “Drift Us”, seguiti da una cena esclusiva firmata dallo chef tre stelle Michelin Norbert Niederkofler, ambassador Audi.

Il 10 aprile, invece, spazio a un talk interdisciplinare aperto ai media, con ospiti come Marco Panichi (preparatore atletico di Jannik Sinner), il regista Paolo Genovese e Stefano Gandelli di Geopop, per raccontare la flessibilità applicata a sport, arte e scienza.

Durante tutto il periodo, il pubblico potrà esplorare da vicino i nuovi modelli Audi, vivere esperienze interattive dedicate alla tecnologia OLED e alla personalizzazione digitale tramite l’app myAudi.

Per il dodicesimo anno consecutivo, Audi è co-producer di INTERNI, fondatore del Fuorisalone, ribadendo il proprio impegno a favore della sostenibilità e del design innovativo. Presso l’Università Statale di Milano, cuore pulsante della manifestazione, sarà possibile ammirare un’anteprima simbolica dell’installazione “Drift Us”.

Non mancano poi le iniziative nel Montenapoleone District, con un teaser artistico firmato DRIFT, e le maxi affissioni di Audi A6 Avant e A6 Avant e-tron nelle principali vie della città, come Via Montenapoleone e Piazza San Babila.

Con la sua partecipazione alla Milano Design Week 2025, Audi continua a interpretare il cambiamento come opportunità, trasformando la flessibilità in un valore essenziale per il futuro della mobilità e della società. Tra innovazione tecnologica, arte e sostenibilità, il Brand dei quattro anelli invita a scoprire il proprio manifesto: “flexability”.