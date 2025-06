Audi Q3: la nuova generazione debutta il 16 giugno

Il 16 giugno 2025 segna una tappa fondamentale per Audi e per il mercato automobilistico italiano: debutta la terza generazione della Audi Q3, il SUV compatto premium che ha saputo conquistare milioni di automobilisti in tutto il mondo. Best seller del marchio dei quattro anelli in Italia, la nuova Audi Q3 si presenta con un design più sportivo, tecnologie innovative e interni completamente rinnovati, pronta a riaffermarsi come punto di riferimento del segmento.

Un SUV compatto, ma con ambizioni da protagonista, la nuova Q3 promette di unire comfort, dinamismo e piacere di guida come mai prima d’ora. Gernot Döllner, CEO di AUDI AG, ha sottolineato l’importanza strategica del modello: “Con oltre due milioni di esemplari venduti in tutto il mondo, Audi Q3 è uno dei nostri pilastri. La terza generazione, con motori efficienti, un potente sistema plug-in hybrid e un assetto evoluto, rappresenta un cambiamento radicale per la gamma SUV compatta”.