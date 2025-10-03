Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Audi amplia l’offerta del suo SUV compatto Q4 e-tron introducendo la nuova Custom edition, una versione speciale pensata per rafforzare la competitività del modello d’ingresso alla gamma elettrica premium della Casa dei quattro anelli. Basata sul powertrain 40 e-tron da 204 CV, questa inedita proposta non solo arricchisce la dotazione di serie, ma consente anche di accedere ai nuovi incentivi statali 2025, con vantaggi che arrivano a 11.000 euro.

La Audi Q4 e-tron Custom edition nasce sulla piattaforma della variante SUV 40 e-tron, caratterizzata da 204 CV di potenza massima, autonomia fino a 411 km WLTP garantita da una batteria da 63 kWh e ricarica rapida fino a 165 kW in corrente continua, capace di portare il livello di energia dal 10% all’80% in soli 24 minuti. Un pacchetto tecnico che, grazie al prezzo di 42.690 euro, permette di rientrare nei parametri fissati dall’Ecobonus 2025.

Rispetto all’allestimento Business, già molto ricco, la Custom edition aggiunge dettagli che esaltano il carattere sportivo come la vernice metallizzata, i cerchi Aero da 19 pollici e i vetri oscurati. Il vantaggio per il cliente diventa così tangibile, con un risparmio che sfiora gli 11.000 euro a fronte di un equipaggiamento superiore.

Gli elementi distintivi non si fermano al look. La dotazione standard comprende infatti soluzioni di comfort e sicurezza di alto livello: dal portellone elettrico al riscaldamento dei sedili anteriori, dall’Audi sound system da 180 Watt ai servizi digitali Audi connect, fino al pacchetto MMI plus, alla smartphone interface, alla telecamera posteriore e ai più avanzati sistemi di assistenza alla guida. Spiccano tra questi il cruise control adattivo, l’assistente alla sterzata e alla svolta, il mantenimento di corsia con emergency assist, tutti dispositivi che testimoniano l’approccio Audi alla sicurezza proattiva.

Per chi desidera ulteriori possibilità di personalizzazione, Audi propone i pacchetti opzionali Business Advanced ed S line edition, che consentono di ricreare le versioni superiori senza rinunciare agli incentivi. Infatti, i limiti dell’Ecobonus 2025 si applicano esclusivamente al prezzo di listino, escludendo il valore degli optional.

Con questa mossa, Audi consolida la propria strategia di crescita nell’elettrico. Dal debutto del primo modello full electric cinque anni fa, la gamma dei SUV e-tron è passata da un singolo modello a sette varianti, registrando una crescita delle immatricolazioni del 46% attesa nel 2025. Un risultato sostenuto dall’arrivo a pieno regime dei modelli di fascia alta basati sulla piattaforma PPE e dall’evoluzione costante della gamma Audi Q4 e-tron.