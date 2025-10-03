Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Published

Audi amplia l’offerta del suo SUV compatto Q4 e-tron introducendo la nuova Custom edition, una versione speciale pensata per rafforzare la competitività del modello d’ingresso alla gamma elettrica premium della Casa dei quattro anelli. Basata sul powertrain 40 e-tron da 204 CV, questa inedita proposta non solo arricchisce la dotazione di serie, ma consente anche di accedere ai nuovi incentivi statali 2025, con vantaggi che arrivano a 11.000 euro.

La Audi Q4 e-tron Custom edition nasce sulla piattaforma della variante SUV 40 e-tron, caratterizzata da 204 CV di potenza massima, autonomia fino a 411 km WLTP garantita da una batteria da 63 kWh e ricarica rapida fino a 165 kW in corrente continua, capace di portare il livello di energia dal 10% all’80% in soli 24 minuti. Un pacchetto tecnico che, grazie al prezzo di 42.690 euro, permette di rientrare nei parametri fissati dall’Ecobonus 2025.

Rispetto all’allestimento Business, già molto ricco, la Custom edition aggiunge dettagli che esaltano il carattere sportivo come la vernice metallizzata, i cerchi Aero da 19 pollici e i vetri oscurati. Il vantaggio per il cliente diventa così tangibile, con un risparmio che sfiora gli 11.000 euro a fronte di un equipaggiamento superiore.

Gli elementi distintivi non si fermano al look. La dotazione standard comprende infatti soluzioni di comfort e sicurezza di alto livello: dal portellone elettrico al riscaldamento dei sedili anteriori, dall’Audi sound system da 180 Watt ai servizi digitali Audi connect, fino al pacchetto MMI plus, alla smartphone interface, alla telecamera posteriore e ai più avanzati sistemi di assistenza alla guida. Spiccano tra questi il cruise control adattivo, l’assistente alla sterzata e alla svolta, il mantenimento di corsia con emergency assist, tutti dispositivi che testimoniano l’approccio Audi alla sicurezza proattiva.

Per chi desidera ulteriori possibilità di personalizzazione, Audi propone i pacchetti opzionali Business Advanced ed S line edition, che consentono di ricreare le versioni superiori senza rinunciare agli incentivi. Infatti, i limiti dell’Ecobonus 2025 si applicano esclusivamente al prezzo di listino, escludendo il valore degli optional.

Con questa mossa, Audi consolida la propria strategia di crescita nell’elettrico. Dal debutto del primo modello full electric cinque anni fa, la gamma dei SUV e-tron è passata da un singolo modello a sette varianti, registrando una crescita delle immatricolazioni del 46% attesa nel 2025. Un risultato sostenuto dall’arrivo a pieno regime dei modelli di fascia alta basati sulla piattaforma PPE e dall’evoluzione costante della gamma Audi Q4 e-tron.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Motori

BYD e DENZA protagonisti al Salone dell’Auto di Torino 2025

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Spettacolo

Il grande ritorno di Zucchero all’Arena di Verona: 12 spettacoli imperdibili

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Spettacolo

RICKY MARTIN: è uscito oggi l’attesissimo singolo “A MEDIO VIVIR” in collaborazione con Carìn Leòn

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

STELLANTIS brilla al Festival Car 2025

Motori

ACI, Green NCAP: 12 le auto più “verdi” analizzate nella terza serie di test del 2025

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Giochi

Gli Anni ’80 ritornano: quattro classici arcade in arrivo su Console Atari

Motori

Volvo Cars celebra la milionesima auto ibrida plug-in

Società

Samsung porta l’intelligenza artificiale sui banchi di scuola alla Milano Digital Week 2025

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Triumph TXP: arriva la prima gamma di moto elettriche giovani motociclisti

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Giochi

Le Avventure Galattiche di Mario arrivano su Nintendo Switch e Switch 2

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

La KTM 300 EXC HARDENDURO 2026 si presenta come la nuova arma definitiva per chi vive l’Enduro estremo senza compromessi. Portata in gara con...

9 ore ago

Motori

STELLANTIS brilla al Festival Car 2025

Nel panorama affascinante delle auto d’epoca, il Concorso d’Eleganza Festival Car 2025 ha celebrato il prestigio del design automobilistico italiano, uno dei punti di...

10 ore ago

Motori

ACI, Green NCAP: 12 le auto più “verdi” analizzate nella terza serie di test del 2025

Il panorama automobilistico europeo continua a evolversi verso una maggiore sostenibilità e Green NCAP, il programma che valuta l’efficienza ambientale delle vetture, ha rilasciato...

11 ore ago

Motori

Volvo Cars celebra la milionesima auto ibrida plug-in

Volvo Cars raggiunge un traguardo storico nel suo percorso verso la mobilità elettrificata: nel mese di settembre la Casa automobilistica ha consegnato la milionesima...

13 ore ago