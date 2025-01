Audi Q6 e-tron offroad concept: il futuro dell’off-road elettrico debutta a Kitzbühel

In occasione del prestigioso week-end di Coppa del Mondo di Sci alpino a Kitzbühel, in Austria, Audi ha svelato al pubblico l’innovativo Q6 e-tron offroad concept, un prototipo che incarna le potenzialità della tecnologia full electric applicata al mondo dell’off-road estremo. Equipaggiato con due motori elettrici dalla potenza complessiva di 517 CV, il veicolo è progettato per affrontare terreni impegnativi, superando pendenze fino al 100% grazie ai rivoluzionari assali a portale di nuova concezione.

Il nuovo concept rappresenta una reinterpretazione del DNA Audi, come sottolineato dal CEO di AUDI AG, Gernot Döllner, che ha commentato dopo un primo test drive: “Audi Q6 e-tron offroad concept costituisce una reinterpretazione del tema quattro. Il modello sottolinea il potenziale della nuova piattaforma premium elettrica PPE. Questo veicolo può affrontare e conquistare nuovi terreni. Non vediamo l’ora di vedere la reazione dei nostri Clienti di fronte a questa vettura altamente emozionale”.

Rispetto al SUV Audi Q6 e-tron, questo prototipo si distingue per un’altezza da terra maggiore di 16 centimetri e carreggiate più larghe di 25 centimetri, elementi che contribuiscono a un’estetica decisa e senza compromessi. La velocità massima è limitata a 175 km/h, in linea con la vocazione da fuoristrada puro, ma ciò che colpisce è la capacità di affrontare inclinazioni fino a 45 gradi.

L’elemento tecnologico più innovativo è rappresentato dagli assali a portale, che, a differenza delle soluzioni tradizionali, garantiscono un incremento della coppia alla ruota del 50%. Questa tecnologia, che include quattro semiassi sviluppati ex novo e integrati negli ingranaggi dei mozzi, consente al veicolo di raggiungere una coppia complessiva di 13.400 Nm nel picco di 10 secondi, con un aumento totale di 4.400 Nm rispetto agli standard.

Il prototipo si basa sul SUV full electric Audi Q6 e-tron, primo modello di serie realizzato sulla piattaforma premium elettrica PPE, già punto di riferimento per autonomia e potenza di ricarica. Con il Q6 e-tron offroad concept, Audi ribadisce il concetto di Vorsprung durch Technik (Avanguardia della Tecnica), mostrando come l’innovazione possa aprire nuove strade sia sull’asfalto che fuori dai percorsi battuti.

L’attesa per vedere il concept in azione non sarà lunga: Audi Q6 e-tron offroad concept debutterà ufficialmente il 1° febbraio 2025 durante la F.A.T. Ice Race a Zell am See, in Austria. Per chi non potrà partecipare all’evento, l’azione sarà trasmessa sui canali social ufficiali @Audi Sport.