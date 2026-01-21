Audi Revolut F1 Team: debutto mondiale a Berlino, inizia l’avventura dei quattro anelli in Formula 1

Un nuovo capitolo nella storia di Audi si è aperto ufficialmente a Berlino, dove il marchio dei quattro anelli ha presentato al mondo il Audi Revolut F1 Team. L’evento si è svolto presso il suggestivo spazio industriale del Kraftwerk, nel cuore della capitale tedesca, alla presenza di oltre 400 ospiti tra rappresentanti del mondo dell’automotive, della Formula 1 e della stampa internazionale.

È stata la prima apparizione pubblica del team Audi di Formula 1, un momento carico di significato per la casa di Ingolstadt che si prepara al debutto nel massimo campionato automobilistico. Durante l’unveiling, i riflettori si sono accesi sulla livrea ufficiale della monoposto Audi R26, sul nuovo abbigliamento della squadra e sulle tute dei piloti, elementi che svelano l’identità visiva e sportiva della scuderia che porterà il nome Audi sui circuiti più prestigiosi del mondo.

Nel corso della serata ha preso la parola Gernot Döllner, CEO di AUDI AG, che ha sottolineato l’importanza strategica e simbolica di questa nuova avventura nel motorsport. “Siamo pronti ed entusiasti di debuttare in Formula 1, l’università del motorsport” ha dichiarato Döllner, ribadendo la determinazione con cui Audi si prepara a sfidare i protagonisti della massima categoria automobilistica.

Il progetto rappresenta non solo un passo sportivo ma anche tecnologico: il debutto in Formula 1 segna l’ingresso di Audi nel panorama più competitivo dell’ingegneria delle competizioni, dove ricerca, innovazione e sostenibilità si incontrano per definire le performance del futuro.

L’Audi Revolut F1 Team nasce con l’obiettivo di coniugare l’esperienza tecnica maturata nel mondo delle competizioni con una nuova visione di efficienza e potenza, incarnata nel design e nella filosofia progettuale della R26. La presentazione di Berlino ha voluto celebrare proprio questa sintesi tra tradizione e innovazione, tra la storica identità Audi e la spinta verso un futuro ad alte prestazioni.

Il debutto del team Audi in Formula 1 è previsto per le prossime stagioni e segna l’ingresso ufficiale di un nome iconico nel mondiale che da sempre incarna l’eccellenza tecnica e la passione per la velocità. Con questa anteprima mondiale, Audi lancia un chiaro messaggio: la sfida è appena cominciata.