Audi RS 3 Competition Limited: un tributo ai 50 anni del cinque cilindri

Per celebrare mezzo secolo di storia di uno dei propulsori più iconici dell’automotive, Audi Sport presenta Audi RS 3 competition limited, una versione esclusiva della compatta ad alte prestazioni realizzata in soli 750 esemplari numerati. Di questi, 81 unità in configurazione Sportback arriveranno in Italia a partire da giugno 2026, con un prezzo di partenza di 107.600 euro.

Questa serie speciale nasce per rendere omaggio al leggendario motore a cinque cilindri Audi, introdotto nel 1976 con la seconda generazione di Audi 100 e diventato nel tempo un simbolo del DNA sportivo della casa dei quattro anelli. La nuova RS 3 competition limited combina un’estetica ancora più aggressiva con una dotazione tecnica orientata alla guida sportiva, pensata per offrire un’esperienza dinamica vicina a quella di una vettura da pista.

Il look della nuova Audi RS 3 competition limited enfatizza il carattere muscolare del modello grazie a numerosi elementi dedicati. Spiccano in particolare i componenti in carbonio opaco, tra cui lo splitter anteriore bipartito, i deflettori aerodinamici canard sulle prese d’aria laterali, gli inserti sulle minigonne e le calotte degli specchietti. Anche la zona posteriore beneficia di dettagli specifici come la cornice dell’estrattore e lo spoiler in fibra di carbonio.

Uno degli elementi più distintivi è rappresentato dai cerchi in lega da 19 pollici a dieci razze incrociate rifiniti in oro neodimio opaco, che contribuiscono a rendere immediatamente riconoscibile questa edizione limitata. I proiettori Audi Matrix LED bruniti completano il carattere esclusivo del modello, mentre le animazioni luminose Coming Home e Leaving Home seguono la sequenza 1-2-4-5-3, un richiamo diretto all’ordine di accensione del cinque cilindri.

La vettura è disponibile in tre colori carrozzeria: grigio Daytona, bianco ghiaccio opaco e l’esclusiva tonalità verde malachite, quest’ultima ispirata alla leggendaria Audi Sport quattro protagonista dei rally degli anni Ottanta.

Sotto il cofano trova posto l’iconico 2.5 TFSI a cinque cilindri, uno dei motori più caratteristici del panorama sportivo. In questa configurazione eroga 400 CV e 500 Nm di coppia, valori che consentono alla compatta high performance di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 290 km/h.

Il carattere del motore è ulteriormente enfatizzato dal tipico sound generato dalla sequenza di accensione 1-2-4-5-3. L’effetto viene amplificato dalla gestione completamente variabile delle valvole di scarico e dall’adozione dello scarico sportivo RS, mentre la riduzione dei materiali fonoassorbenti nel vano motore contribuisce a rendere il timbro ancora più coinvolgente.

Uno degli aspetti più innovativi della RS 3 competition limited riguarda l’assetto. Per la prima volta su questo modello arrivano ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente, che permettono di personalizzare il comportamento dinamico dell’auto regolando compressione ed estensione su diversi livelli.

Il sistema lavora insieme alla barra antirollio posteriore maggiorata, al sistema RS torque splitter e ai freni carboceramici di serie, con pinze rosse, per garantire una gestione ancora più precisa della trazione integrale quattro. Questa soluzione distribuisce la coppia tra le ruote posteriori in modo completamente variabile grazie a due frizioni elettroidrauliche, migliorando stabilità e agilità in curva.

Anche l’abitacolo riflette l’esclusività della serie limitata. La combinazione cromatica unisce nero, oro neodimio e bianco zenzero, con sedili anteriori a guscio in carbonio opaco rivestiti in pelle e microfibra Dinamica.

Elementi distintivi sono la targhetta numerata sul tunnel centrale, le proiezioni luminose con la scritta “RS 3 competition limited” e i dettagli ricamati su tappetini e poggiatesta. La strumentazione digitale è affidata all’Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici, con grafica RS dedicata che mostra dati come potenza, coppia, pressione degli pneumatici, forze G e tempi sul giro.

Con la nuova Audi RS 3 competition limited, Audi Sport celebra dunque cinquant’anni di tradizione del motore a cinque cilindri con una compatta ad altissime prestazioni che unisce tecnologia da pista, design esclusivo e produzione limitata. Un modello destinato a diventare un oggetto da collezione per gli appassionati del marchio e della guida sportiva.