Audi Urban Value: la rivoluzione del noleggio “a consumo”

Audi lancia “Urban Value”, un’innovativa formula di noleggio a lungo termine pensata per chi percorre pochi chilometri all’anno, offrendo un’alternativa concreta e vantaggiosa rispetto ai tradizionali contratti del mercato premium. Una proposta unica nel suo genere che mette al centro l’effettivo utilizzo della vettura, con un canone ridotto fino a oltre il 40% rispetto agli standard del noleggio convenzionale.

Audi Urban Value nasce dall’evoluzione delle abitudini di mobilità, in particolare in risposta al crescente radicamento dello smart working e alla necessità di una seconda auto per la famiglia. Il servizio si rivolge a Clienti privati, incluse le nuove generazioni e i neopatentati, valorizzando la sostenibilità economica e ambientale.

La proposta è dedicata ai modelli Audi A1, Audi Q2 e Audi A3, tutti nella fascia compatta e con canoni mensili estremamente competitivi, a partire da 269 euro. Nel dettaglio, il contratto prevede 36 mesi di noleggio con 3.000 chilometri inclusi, e comprende tutti i servizi tipici del noleggio Audi: immatricolazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa completa, soccorso stradale h24 in tutta Europa, tutela del conducente e dispositivi antifurto avanzati.

Una delle principali innovazioni è la struttura a consumo: oltre la soglia di 3.000 km, ogni chilometro aggiuntivo viene fatturato a soli 0,29 euro. Ciò consente ai Clienti di mantenere il controllo totale delle spese grazie a una gestione trasparente e automatizzata della percorrenza, monitorabile in tempo reale tramite un’app dedicata.

I vantaggi economici sono significativi. Ad esempio, per Audi A3 Sportback TFSI 85 kW S tronic MHEV 48V Business Advanced, a fronte di un anticipo di 5.000 euro, il canone mensile scende a 323 euro contro i 554 euro del noleggio tradizionale, con un risparmio del 42%. Analogo il caso della Audi A1 Sportback 30 TFSI S line edition, il cui canone parte da 269 euro invece di 473 euro, con un taglio del 43%. Per il SUV compatto Audi Q2 30 TDI S line edition, il canone Urban Value si attesta su 299 euro, rispetto ai 511 euro del noleggio convenzionale, con un risparmio del 41%.

Audi Urban Value rappresenta un cambiamento di paradigma nella mobilità personale, spostando l’attenzione dall’acquisto del bene all’effettivo utilizzo. È una formula su misura per chi desidera un’auto premium senza affrontare i costi e le responsabilità della proprietà, mantenendo allo stesso tempo flessibilità e qualità.

Con questa iniziativa, Audi Financial Services dimostra una volta di più il suo impegno verso soluzioni intelligenti, accessibili e in linea con i nuovi stili di vita urbani, integrando innovazione, sostenibilità e valore in una proposta semplice, trasparente e conveniente.