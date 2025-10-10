Auricolari SmartBuds AI: la rivoluzione dell’intelligenza artificiale firmata SBS

Nel mondo della tecnologia, l’intelligenza artificiale non è più un concetto futuristico, ma una realtà che semplifica la vita quotidiana e professionale. È in questo scenario che SBS lancia le nuove TWS SmartBuds AI, un prodotto che fonde audio di alta qualità, design ergonomico e funzionalità intelligenti in un unico dispositivo. Questi auricolari rappresentano un salto evolutivo nel modo di comunicare, lavorare e apprendere, trasformandosi in un vero assistente personale sempre a disposizione.

Le SmartBuds AI si distinguono per l’integrazione con SBS AI Connect, l’app dedicata che consente di attivare e gestire le funzioni di intelligenza artificiale con un semplice tocco. L’obiettivo è chiaro: rendere la tecnologia uno strumento pratico, intuitivo e utile nella vita reale, sia in contesti professionali che personali.

Tra le funzioni più innovative spicca la registrazione e trascrizione di conversazioni online e offline, ideale per riunioni di lavoro, lezioni universitarie e incontri informali. Ogni parola viene trasformata in un testo ordinato e facilmente consultabile, con l’app che organizza automaticamente i contenuti per garantire massima efficienza. È come avere un assistente digitale che non dimentica nulla, sempre al proprio fianco.

Uno dei punti di forza di queste cuffie smart è la capacità di elaborare automaticamente i contenuti registrati. L’intelligenza artificiale identifica i passaggi chiave e li trasforma in Mind Map interattive, perfette per visualizzare le informazioni in modo chiaro e organizzato. Questa funzione si rivela particolarmente utile per studenti, professionisti e chiunque abbia bisogno di ottimizzare il tempo e migliorare la produttività.

Le TWS SmartBuds AI non si limitano a registrare e sintetizzare: parlano anche la tua lingua, e quella degli altri. Grazie alla traduzione bidirezionale in tempo reale in oltre 50 lingue, consentono di comunicare in modo fluido durante viaggi, incontri di lavoro internazionali o lezioni con interlocutori stranieri. L’intelligenza artificiale traduce non solo l’audio, ma anche i testi trascritti, rendendo ogni conversazione chiara e immediata.

SBS non trascura l’aspetto sonoro: le SmartBuds AI offrono qualità audio Hi-Fi, cancellazione attiva del rumore e microfoni ENC che garantiscono chiamate nitide anche in ambienti affollati. Che si tratti di un aeroporto, di un treno o di una passeggiata in città, l’esperienza resta immersiva e professionale.

L’app SBS AI Connect completa il tutto, offrendo fino a 120 minuti gratuiti per accedere alle funzioni AI. Successivamente, l’utente può scegliere piani in abbonamento personalizzati. L’app è disponibile gratuitamente su App Store e Play Store, ed è compatibile con Android (6+) e iOS (13+).