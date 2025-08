Auto elettriche in vacanza: cosa ne pensano i francesi

Mentre milioni di francesi si preparano per le vacanze estive, un nuovo studio esclusivo condotto da PEUGEOT in collaborazione con IFOP getta luce su come i veicoli elettrici stiano trasformando l’esperienza di viaggio. “Provala e te ne innamorerai” emerge come uno dei messaggi principali dall’indagine, che evidenzia tanto i vantaggi quanto gli ostacoli percepiti dai consumatori.

L’auto resta il mezzo di trasporto preferito, con l’86% dei francesi che la utilizza per le vacanze o i weekend. Questa cifra sale al 94% tra i possessori di veicoli elettrici, dimostrando una predilezione evidente per il comfort e la praticità di questo mezzo. Tuttavia, solo l’8% ha già viaggiato in auto elettrica per le vacanze, nonostante il 31% di coloro che considerano l’acquisto di un’auto elettrica siano già orientati a provarne i benefici.

Il passaggio alla mobilità elettrica, sebbene promettente, è ancora frenato da ostacoli percepiti: il 96% dei francesi ritiene che esistano barriere significative come il costo di acquisto, l’autonomia limitata e il tempo di ricarica. A dispetto di questi limiti, l’interesse per i veicoli elettrici è in crescita, sostenuto da un contesto infrastrutturale che in Francia conta circa 170.000 colonnine di ricarica, in aumento costante.

PEUGEOT sta affrontando queste sfide con diverse iniziative, come la PEUGEOT Electric Promise, che include una soluzione di ricarica pubblica e una garanzia di 8 anni, insieme a offerte di noleggio con opzione di acquisto. Queste iniziative cercano di rispondere alle preoccupazioni diffuse tra i consumatori, come conferma lo studio: il 75% dei francesi continua ad avere difficoltà a considerare le vacanze in elettrico, desiderando più infrastrutture di ricarica nelle aree turistiche.

I dati presentano inoltre un chiaro divario generazionale. I giovani francesi appaiono più aperti all’idea di guidare veicoli elettrici, sebbene siano meno propensi a utilizzare l’auto come mezzo principale per le vacanze. Questa disparità sottolinea un ostacolo strutturale che richiede un supporto più ampio da parte delle comunità e degli attori del turismo, oltre ai produttori stessi.

Essenziale per la conversione all’elettrico è l’esperienza diretta: più si provano i veicoli elettrici, più si è propensi a utilizzarli in futuro. La conferma arriva dai possessori di veicoli elettrici, il 94% dei quali li ha provati e ne è rimasto conquistato.

In sintesi, il viaggio verso l’adozione di auto elettriche in Francia è in pieno svolgimento, guidato da esperienze dirette e infrastrutture in espansione. PEUGEOT gioca un ruolo cruciale in questo passaggio, facilitando la transizione con soluzioni innovative e accessibili.